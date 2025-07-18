İsrail Saldırılarında 33 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sığındığı çadırlara ve evlere düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 33 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu sabahın erken saatlerinde güneydeki Han Yunus bölgesinde gerçekleştirdiği saldırılarda, yerinden edilen sivillerin sığındığı çadırları ve bir evi hedef aldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde sözde yardım dağıtım merkezi yakınında ateş açtığı Filistinlilerden 6'sı yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde sivillerin bulunduğu bir alanın hedef alındığı saldırıda ise 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Çok sayıda sivilin yaşadığı bir eve düzenlenen saldırıda en az 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Evin enkazında kalanların olduğu belirtildi.

Han Yunus kentinin batı bölgesinde de İsrail'in insansız hava aracıyla (İHA) çadırları hedef alan saldırısında, bir kadın ve çocuğu hayatını kaybederken, en az 9 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin sığındığı çadırlara gerçekleştirdiği saldırılarda da 5 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Gazze Vadisi bölgesinin güneyindeki yardım dağıtım noktasında bekleyen Filistinlileri hedef aldı, saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya bölgesinde ise İsrail'in bir evi bombalaması sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze kentinde sığınmacıların kaldığı Amr bin el-As Okulu ve sivillerin toplandığı bir bölgenin bombalanması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, saldırıda yaralananlar oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin birçok bölgesini havadan ve karadan düzenlediği saldırılarla hedef almaya devam ediyor.