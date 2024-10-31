İsrail Saldırılarında 4 Sağlık Çalışanı Öldü

Güncel

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 4 sağlık çalışanının daha öldüğü belirtildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Güney ilinin Sur ilçesine bağlı Derdağıyya kasabasında İslam Sağlık Kurumu ekiplerini hedef aldığı belirtildi.

Saldırıda İslam Sağlık Kurumundan 4 ilk yardım görevlisinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail ordusunun, Sur'a bağlı Sela kasabasında da aynı kuruma ait bir araca saldırı düzenlediği, aracın saldırı nedeniyle yandığı ancak içindeki sağlık çalışanlarının mucize eseri kurtulduğu kaydedildi.

Böylelikle, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden sağlık görevlisi sayısının 178'e, hedef alınan araçların sayısının da 246'ya çıktığı kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 822 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 822 kişi öldü, 12 bin 937 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 518 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.