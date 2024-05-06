İsrail saldırılarında en az 6 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail saldırılarında en az 6 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail saldırılarında en az 6 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde düzenlediği saldırılarda aralarında bir bebek ve çocuğun da bulunduğu en az 6 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırı sonucunda birçok yaralı da hastaneye kaldırıldı. İsrail savaş uçakları, Refah kentinin doğusundaki evleri ve okulları hedef aldı.

06.05.2024 01:59
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde düzenlediği saldırılarda aralarında bir bebek ve çocuğun da bulunduğu en az 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık alanından kaynaklar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Aralarında bir bebek ve bir çocuğun da bulunduğu 6 Filistinlinin cenazesi ile birçok yaralının Refah'ın doğusundaki Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesine getirildiğini" söyledi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Refah kentinin doğusundaki Harun Reşid Camisi karşısında bulunan George Caddesi'nde "Kaşta" ailesine ait evi bombaladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusunda es-Selam Mahallesi ile kuzeyinde Hirbet el-Ades bölgesini de hedef aldı.

İsrail savaş uçakları, Hirbet el-Ades'te el-Akkad Okulu çevresini bombaladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail saldırılarında en az 6 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika

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