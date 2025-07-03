İsrail Saldırılarında 63 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırılarında 63 Filistinli Hayatını Kaybetti

03.07.2025 11:49
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İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 63 Filistinli yaşamını yitirdi, insani yardım engellendi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 31'i insani yardım bekleyenler olmak üzere 63 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'ye ablukasını sıkılaştırıp insani yardım girişini engelleyerek insani felakete yol açan İsrail'in hedefinde yerinden edilen Filistinliler ve yardım bekleyen siviller vardı.

Sağlık alanından kaynaklar ve görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentindeki Mustafa Hafız Okulu'nu bombaladı.

Yerinden edilen Filistinlilerin barındığı okulda İsrail saldırısı nedeniyle aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Bombalanan okulda büyük yıkım meydana geldi ve yangın çıktı.

İsrail ordusu Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Fahd es-Sabah Okulu'nu tahliye uyarısı yaptıktan sonra 2 kez hedef aldı.

Gazze kentindeki Nablusi Kavşağı yakınında İsrail ordusunun insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu 24 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze kentinin doğusundaki ed-Derec Mahallesinde İsrail ordusunun "Ebu'l Karaya" ailesine ait evi bombalaması sonucu Filistinli bir kadın yaşamını yitirdi.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda 7'si insani yardım bekleyen 26 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ayrıca Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları bombaladı.

Saldırıda çok sayıda çadır yanarak kül oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırılarında 63 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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