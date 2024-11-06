İsrail Saldırılarında 8 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği topçu ve hava saldırılarında 8 Filistinli hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki "Ebu Dikka" ailesinin evine düzenlediği saldırıda 2'si kadın, 3 Filistinli öldü.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda "Zuhd" ailesinin evini hedef almasıyla 3'ü çocuk, 2'si kadın 6 kişi yaralandı.

Yaralılar kampta bulunan El-Avde Hastanesine getirildi.

El-Ehli Baptist Hastanesinden AA'ya yapılan açıklamada ise İsrail ordusunun Gazze kentindeki Et-Tuffah Mahallesi'nde bir evi hedef alması sonucu 5 Filistinlinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın, 43 bin 391 Filistinli öldü, 102 bin 347 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.