İsrail Saldırılarında 8 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlenen İsrail saldırılarında biri kız çocuğu olmak üzere 8 Filistinli yaşamını yitirdi.

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail'in ateşkes anlaşmasına yönelik ihlalleri devam ederken, daha önceki saldırılarda yaralanan 2 kişi tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti.

Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde bir binayı hedef alan İsrail bombardımanında 4 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Sabra Mahallesi'ndeki bir binaya en az 3 füze fırlattığını, ölü ve yaralıların bulunduğu yere İsrail'in yeniden hava saldırısı yaptığını aktardı.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına yönelik düzenlenen saldırıda bir kişi daha hayatını kaybetti.

Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan Ayn Calut kuleleri bölgesinde İsrail ordusunun saldırısında ağır yaralanan 9 yaşındaki kız çocuğu Tala Cuma Ebu Matar da yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürürken, bölgedeki bombardımanların yanı sıra suikastlar düzenlemeye, işgali genişletmeye ve insani yardım girişine yönelik kısıtlamalara devam ediyor.