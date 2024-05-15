İsrail Saldırılarında BM Çalışanı Sayısı 189'a Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Saldırılarında BM Çalışanı Sayısı 189'a Çıktı

İsrail Saldırılarında BM Çalışanı Sayısı 189\'a Çıktı

İsrail'in 7 ayı aşkın süredir devam eden saldırıları sonucunda Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletler (BM) çalışanı sayısı 189'a yükseldi. BM raporunda, İsrail saldırılarının sivil can kayıplarına, yerinden edilmelere ve altyapının zarar görmesine sebep olduğu vurgulandı. İnsani yardım kuruluşlarının Gazze'ye erişiminin engellendiği belirtilen raporda, İsrail'in insani yardım çalışmalarını reddettiği ve engellediği ifade edildi. İsrail'in saldırıları sonucunda 35 bin 173 Filistinli öldürüldü, binlerce kişi yaralandı ve sivil altyapı tahrip edildi.

15.05.2024 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in 7 ayı aşkın süredir saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürülen Birleşmiş Milletler (BM) çalışanı sayısı 189'a çıktı.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) raporunda Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin bilgi verildi.

İsrail saldırılarının sivil can kayıplarına, yerinden edilmelere ve altyapının zarar görmesine sebep olduğuna dikkat çekilen raporda, İsrail ordusunun, Gazze kenti, güneydeki Refah'ın doğusu ve Refah ile Kerem Ebu Salim Sınır Kapıları çevresinde kara saldırılarının genişlemeye devam ettiği kaydedildi.

İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde, 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen UNRWA çalışanı sayısının 189'a yükseldiği belirtildi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) verilerine değinilen raporda, a?????rtan ihtiyaca rağmen, insani yardım kuruluşlarının başta Gazze'nin kuzeyi olmak üzere savunmasız kişilere erişiminin sürekli engellendiği aktarıldı.

İsrailli yetkililerin 1-9 Mayıs'ta Gazze'nin kuzeyi için planlanan 32 insani yardım çalışmasından yalnızca 9'unu kolaylaştırdığı belirtilen raporda, İsrail makamlarının, 5 insani yardım çalışmasını doğrudan reddettiği, 11'ine engel olduğu ve 7'sinin de lojistik engeller sebebiyle iptal edildiği bildirildi.

Aynı tarihte Gazze'nin güneyinde koordinasyonun gerekli olduğu bölgelerde İsrail'in, 46 yardım çalışmasından 25'ini kolaylaştırdığı, 9'unu reddettiği, 3'ünü engellediği ve 9'unun da lojistik problemler sebebiyle iptal edildiği ifade edildi.

Raporda, "İsrail'in Refah'taki askeri harekatı yardım kuruluşlarının kritik insani yardım malzemelerini Gazze'ye getirme kapasitesini doğrudan etkiliyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 173 Filistinli öldürüldü, 79 bin 61 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Saldırılarında BM Çalışanı Sayısı 189'a Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı Slovakya Başbakanı Robert Fico, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
15:40 2 milyon 950 bin TL’ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
15:03 Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti
14:59 Ahmet San: Ajda Pekkan’ın dünya starı olamamasının sebebi Ahmet San: Ajda Pekkan'ın dünya starı olamamasının sebebi
14:46 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim
14:32 Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler Bakan Şimşek’ten açıklama var Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama var
14:26 2 buçuk saat arayla cinayet Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı 2 buçuk saat arayla cinayet! Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı
14:23 Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 16:24:29. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail Saldırılarında BM Çalışanı Sayısı 189'a Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement