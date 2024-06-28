İsrail Saldırılarında Gazze'de Ölü ve Yaralılar Var - Son Dakika
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İsrail Saldırılarında Gazze'de Ölü ve Yaralılar Var

İsrail ordusunun Gazze'nin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesine yönelik saldırılarında ölü ve yaralılar olduğu ancak sivil savunma ekiplerinin bu kişilere ulaşamadığı belirtildi. Saldırılar nedeniyle evlerinde mahsur kalan ailelerin de bulunduğu Şucaiyye'den göç eden binlerce kişinin barınacak yer bulamadığı ifade edildi. Ayrıca, Gazze ve Kuzey Gazze kentlerindeki gıda ve temel ihtiyaç maddelerinde sıkıntı yaşandığı vurgulandı.

28.06.2024 22:41
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İsrail ordusunun, 2 gündür karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze kentinin doğusundaki Eş- Şucaiyye Mahallesinde ölen ve yaralananlar olduğu ancak sivil savunma ekiplerinin, saldırılar nedeniyle bu kişilere ulaşamadığı belirtildi.

Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Şucaiyye'de onlarca evi hedef aldığını, evlerde ve yollarda onlarca ölü ve yaralı olduğunu söyledi.

Savaş uçakları ve topçu saldırılarının sürmesi nedeniyle bu kişilere ulaşamadıklarını kaydeden Basal, Şucaiyye'de saldırılar nedeniyle evlerinde mahsur kalan aileler de olduğunu belirterek bu bölgeden çıkarılmaları için çağrıda bulundu.

İsrail ordusunun, evleri ve altyapıyı bombaladığı ve karadan işgali genişlettiği Şucaiyye'nin durumunun çok zor ve trajik olduğunu dile getiren Basal, "On binlerce kişi Şucaiyye'den göç etti ve oturacakları bir yer bulamadı. Çünkü Gazze'de her yer yıkılmış durumda ve barınma merkezlerinde onlara yer yok." dedi.

Basal, savaşın devam etmesi ve yardım girişlerinin olmaması nedeniyle Gazze ile Kuzey Gazze kentlerindeki gıda ve temel ihtiyaç maddelerinde yaşanan sıkıntıya da dikkati çekti.

İsrail devlet televizyonu KAN 27 Haziran'da ordunun, sabah saatlerinden bu yana Şucaiyye Mahallesi'ne yoğun topçu ve hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak karadan girmeye başladığını duyurmuştu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin doğu bölgelerinin boşaltılması çağrısında bulunmuş ve bölge sakinlerinden Şucaiyye, Turkman ve Tuffah mahallelerini boşaltmalarını istemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırılarında Gazze'de Ölü ve Yaralılar Var - Son Dakika

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