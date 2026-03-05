İsrail Saldırılarında Lübnan'da 102 Ölü - Son Dakika
İsrail Saldırılarında Lübnan'da 102 Ölü

05.03.2026 20:07
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında ölü sayısının 102'ye, yaralı sayısının ise 638'e yükseldiğini açıkladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 102'ye yükseldiğini, 638 kişinin yaralandığını açıkladı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, İsrail'in 2 Mart'ta Lübnan'a başlattığı saldırılardaki can kayıplarıyla ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in 2 Mart Pazartesi sabahından bugüne kadar düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 102'ye yükseldiği, 638 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca hastanelere daha fazla yaralı ulaştıkça bu bilançonun artacağı ifade edildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, gün içinde yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 77'ye, yaralıların ise 527'ye yükseldiğini duyurmuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

