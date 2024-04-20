ÇEKİM TARİHİ: 19 Nisan 2024
Nuseyrat Mülteci Kampı'ndan çeşitli görüntüler
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in devam eden saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 34.000'i aştığını duyurdu.
Bakanlıktan Perşembe günü yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saat içinde 42 Filistinliyi öldürdüğü ve 63 Filistinliyi yaraladığı belirtilerek, İsrail saldırılarının başlamasından bu yana toplam ölü sayısının 34.012'ye, yaralı sayısının ise 76.833'e ulaştığı kaydedildi.
Açıklamada, ağır bombardımanın yanı sıra kurtarma ekiplerinin yetersizliği nedeniyle enkaz altında halen ölü ve yaralıların bulunduğu belirtildi.
İsrail ordusu ise, geçtiğimiz hafta 100'den fazla noktayı temizleyip imha ettiklerini ve 40'tan fazla "teröristi" yüz yüze çatışmalarda ve hava saldırılarında etkisiz hale getirdiklerini duyurdu.
İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, imha edilen noktalar arasında Hamas'a ait roket mermisi üretiminde kullanılan bir tesis ile Filistin İslami Cihad'a bağlı uzun menzilli roket mermisi üretiminde kullanılan bir tesisin de aralarında bulunduğu çok sayıda askeri hedefin yer aldığını söyledi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor. (XHTV)
Son Dakika › Güncel › İsrail saldırılarında ölü sayısı 34.000'i aştı - Son Dakika
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