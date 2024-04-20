İsrail saldırılarında ölü sayısı 34.000'i aştı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail saldırılarında ölü sayısı 34.000'i aştı

İsrail saldırılarında ölü sayısı 34.000\'i aştı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in devam eden saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 34.000'i aştığını duyurdu. İsrail ordusunun son 24 saat içinde 42 Filistinliyi öldürdüğü ve 63 Filistinliyi yaraladığı belirtilerek, İsrail saldırılarının başlamasından bu yana toplam ölü sayısının 34.012'ye, yaralı sayısının ise 76.833'e ulaştığı kaydedildi. Ağır bombardımanın yanı sıra kurtarma ekiplerinin yetersizliği nedeniyle enkaz altında halen ölü ve yaralıların bulunduğu belirtildi. İsrail ordusu ise, geçtiğimiz hafta 100'den fazla noktayı temizleyip imha ettiklerini ve 40'tan fazla 'teröristi' yüz yüze çatışmalarda ve hava saldırılarında etkisiz hale getirdiklerini duyurdu.

20.04.2024 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇEKİM TARİHİ: 19 Nisan 2024

Nuseyrat Mülteci Kampı'ndan çeşitli görüntüler

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in devam eden saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 34.000'i aştığını duyurdu.

Bakanlıktan Perşembe günü yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saat içinde 42 Filistinliyi öldürdüğü ve 63 Filistinliyi yaraladığı belirtilerek, İsrail saldırılarının başlamasından bu yana toplam ölü sayısının 34.012'ye, yaralı sayısının ise 76.833'e ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, ağır bombardımanın yanı sıra kurtarma ekiplerinin yetersizliği nedeniyle enkaz altında halen ölü ve yaralıların bulunduğu belirtildi.

İsrail ordusu ise, geçtiğimiz hafta 100'den fazla noktayı temizleyip imha ettiklerini ve 40'tan fazla "teröristi" yüz yüze çatışmalarda ve hava saldırılarında etkisiz hale getirdiklerini duyurdu.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, imha edilen noktalar arasında Hamas'a ait roket mermisi üretiminde kullanılan bir tesis ile Filistin İslami Cihad'a bağlı uzun menzilli roket mermisi üretiminde kullanılan bir tesisin de aralarında bulunduğu çok sayıda askeri hedefin yer aldığını söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

Sağlık Bakanlığı, Filistin, İsrail, Gazze, Uluslararası, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail saldırılarında ölü sayısı 34.000'i aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Muğla Ortaca'da Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Sonucu Evde Hasar Meydana Geldi
    13:24 Muğla Ortaca'da Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Sonucu Evde Hasar Meydana Geldi

    Muğla'nın Ortaca ilçesinde kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle bir evin çatısı zarar gördü. Yapılan incelemede evde kısmen zarar meydana gelirken, belediye ekiplerince vinçle müdahale edilerek yıkılan çatı kaldırıldı. Bodrum ilçesinde de gece boyunca aralıklarla etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle ilçe merkezindeki bazı rögarlarda taşma meydana geldi. Bazı mahallelerde de elektrikler kesildi, Cevat Şakir Caddesi'nde de trafik lambasında hasar meydana geldi. Yaşanan olumsuzluklara belediye ekiplerince müdahale edildiği öğrenildi.

  • Hidroelektrik Santral Kanalına Düşen İneğin Sahibi Bulundu
    13:23 Hidroelektrik Santral Kanalına Düşen İneğin Sahibi Bulundu

    Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde hidroelektrik santralinin su kanalına düşen bir ineğin sahibi, kulak küpe numarası sayesinde tespit edildi. İneği sudan çıkaran köy muhtarı, hayvanın ayaklarında yaralar olduğunu belirtti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla ineğin sahibine ulaşıldı ve hayvan ailesine teslim edildi.

  • Kastamonu'nun Abana ilçesinde olta balıkçıları sezonu açtı
    13:23 Kastamonu'nun Abana ilçesinde olta balıkçıları sezonu açtı

    Kastamonu'nun Abana ilçesinde olta balıkçıları sezonun açılmasıyla birlikte istavrit avına başladı. İlk avlarının boy olarak da iyi olduğunu belirten balıkçılar, ilerleyen günlerde bol miktarda istavrit avlayabileceklerini umut ediyor.

  • Kırklareli'nde tarihi binada çıkan yangın kontrol altına alındı
    13:19 Kırklareli'nde tarihi binada çıkan yangın kontrol altına alındı

    Kırklareli'nde Geç Osmanlı dönemine ait tarihi binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangın sonucunda can kaybı olmazken, maddi hasar meydana geldi.

  • Adıyaman'da toplu konut inşaatında çıkan yangın kontrol altına alındı
    13:16 Adıyaman'da toplu konut inşaatında çıkan yangın kontrol altına alındı

    Adıyaman merkezinde devam eden toplu konut inşaatında çalışan işçilerin kaldığı prefabrikte çıkan yangın, AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

  • Posof Belediyesi 36 Milyon TL Borçla Karşı Karşıya
    13:16 Posof Belediyesi 36 Milyon TL Borçla Karşı Karşıya

    Ardahan'ın Posof ilçesi, 36 milyon lira borcuyla gündemde. Belediye Başkanı Erdem Demirci, borcun karşılığı olmadığını ve şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla yöneteceklerini söyledi.

  • Real Madrid, Barcelona'yı mağlup ederek liderlik farkını açmak istiyor
    13:15 Real Madrid, Barcelona'yı mağlup ederek liderlik farkını açmak istiyor

    İspanya La Liga'nın 32. haftasında Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak olan 'El Clasico' mücadelesi öncesinde lider Madrid ekibi, galibiyetle puan farkını 11'e çıkarmayı hedefliyor. İki takım arasında oynanan 256 maçta Real Madrid 104 kez galip gelirken, Barcelona ise 100 kez kazandı.


12:23 Sur Belediyesi’ndeki devir teslim töreninde Atatürk ve Erdoğan’a hakaret Bakanlık müfettiş görevlendirdi Sur Belediyesi'ndeki devir teslim töreninde Atatürk ve Erdoğan'a hakaret! Bakanlık müfettiş görevlendirdi
12:02 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Erken seçim çağrısı yapmak seçmenle akdi bozmak demektir CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Erken seçim çağrısı yapmak seçmenle akdi bozmak demektir
11:08 AK Partili Yenişehirlioğlu’ndan 562 bin liralık saatiyle ilgili eleştirilere yanıt: Helal yoldan edindim AK Partili Yenişehirlioğlu'ndan 562 bin liralık saatiyle ilgili eleştirilere yanıt: Helal yoldan edindim
11:00 AK Partili Nihat Zeybekci: Katliamı kınıyoruz eyvallah ama İsrail ile serbest ticaret anlaşmamız var AK Partili Nihat Zeybekci: Katliamı kınıyoruz eyvallah ama İsrail ile serbest ticaret anlaşmamız var
08:34 Seçimlerden önce söz vermişti: Belediye başkanı, mültecilere ait kaçak iş yerlerini kendi eliyle mühürledi Seçimlerden önce söz vermişti: Belediye başkanı, mültecilere ait kaçak iş yerlerini kendi eliyle mühürledi
12:30 Yeni yönetimin hiç insafı yok Beşiktaş’ta Berkay Vardar ile yollar ayrıldı Yeni yönetimin hiç insafı yok! Beşiktaş'ta Berkay Vardar ile yollar ayrıldı
12:08 Pusuda bekleyen saldırgan, husumetlisini sırtından vurarak kaçtı Pusuda bekleyen saldırgan, husumetlisini sırtından vurarak kaçtı
11:50 Barıştılar mı Torreira ve Devrim Özkan’ın aynı yüzükleri takması kafa karıştırdı Barıştılar mı? Torreira ve Devrim Özkan'ın aynı yüzükleri takması kafa karıştırdı
09:58 Husumetlisini öldürdü, yakalanınca “Öldürme amacım yoktu“ dedi Husumetlisini öldürdü, yakalanınca "Öldürme amacım yoktu" dedi
09:57 Alkollü sürücü park halindeki motosiklete çarptı: 16 yaşındaki genç yaralandı Alkollü sürücü park halindeki motosiklete çarptı: 16 yaşındaki genç yaralandı
09:45 Tunceli Belediyesi’nin ismini Dersim olarak değiştirdiler, X hesabı kapattı Tunceli Belediyesi'nin ismini Dersim olarak değiştirdiler, X hesabı kapattı
09:42 Yüksekova’da sürü halindeki yılanlar adeta Brezilya’nın ’Yılan Adası’nı andırıyor Yüksekova'da sürü halindeki yılanlar adeta Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor
08:34 Cevdet Yılmaz duyurdu Emekliler için özel çalışma yolda Cevdet Yılmaz duyurdu! Emekliler için özel çalışma yolda
08:13 Sahte bungalov ilanıyla 18 bin kişiyi dolandıran “Odacılar“ organize suç örgütü çökertildi Sahte bungalov ilanıyla 18 bin kişiyi dolandıran "Odacılar" organize suç örgütü çökertildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2024 13:24:35. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail saldırılarında ölü sayısı 34.000'i aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement