İsrail saldırılarında ölü sayısı 34.262'ye yükseldi

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GAZZE, 24 Nisan (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 34.262'ye yükseldi.

Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı'ndan Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içinde İsrail ordusunun saldırılarında 79 Filistinli hayatını kaybederken, 86 kişi de yaralandı.

Böylece İsrail saldırılarının başladığı Ekim ayından bu yana toplam ölü sayısı 34.262'ye, yaralı sayısı ise 77.229'a yükseldi.