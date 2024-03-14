İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinde, gece boyunda gerçekleştirdiği saldırılar sonucu onlarca sivilin öldürüldüğü ve yaralandığı bildirildi.
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 160. gününde devam ettiği hatırlatıldı.
İsrail güçlerinin gece Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yer alan el-Bureyc Mülteci Kampı sakinlerinden "el-Attar" ailesinin evini bombaladığı aktarılan haberde, söz konusu evde 9 sivilin öldürüldüğü ve 15 kişinin de yaralandığı belirtildi.
İsrail güçlerinin Nuseyrat Mülteci Kampı, ez-Zehra kenti ve el-Miğraka bölgesinde de bazı evlere hava saldırıları düzenlediği aktarılan haberde, Gazze'nin güney kesimindeki Han Yunus kentinde devam eden İsrail topçu atışlarında da birçok vatandaşın hayatını kaybettiği kaydedildi.
İsrail ordusunun kısmen çekildiği Han Yunus kentinin Hamed bölgesinden öldürülen onlarca sivilin cenazesinin ve yaralının tahliye edildiği aktarılan haberde, İsrail güçlerinin denizden Han Yunus'un batı bölgelerini de hedef aldığı paylaşıldı.
Gazze kentindeki el- Kuveyt Kavşağı'nda yardım bekleyen kalabalığın İsrail saldırılarına maruz kaldığı vurgulanan haberde, İsrail güçlerinin yardım bekleyenlere ateş açması sonucu 7 kişinin öldürüldüğü, 86 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Haberde, yaklaşık 1,5 milyon insanın sığındığı Gazze Şeridi'nin Mısır sınırına yakın Refah kentinde hava saldırısı düzenlenen bir evde de çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 341 Filistinli öldürüldü, 73 bin 134'e kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Son Dakika › Güncel › İsrail Saldırılarında Onlarca Sivil Öldü - Son Dakika
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