İsrail saldırılarında son 24 saatte 54 Filistinli öldü, 95 kişi yaralandı - Son Dakika
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İsrail saldırılarında son 24 saatte 54 Filistinli öldü, 95 kişi yaralandı

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun son 24 saat içinde gerçekleştirdiği saldırılarda 54 Filistinli hayatını kaybetti, 95 kişi ise yaralandı. Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 38.848'e, yaralananların sayısı ise 89.459'a yükseldi.

19.07.2024 14:14
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DEYR EL-BELAH, 19 Temmuz (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentinde hasar gören bir aracı kontrol eden insanlar, 18 Temmuz 2024.

Gazze'deki sağlık yetkilerinin Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusu son 24 saat içinde Gazze Şeridi'nde 54 kişiyi öldürürken, 95 kişiyi de yaraladı. Böylece, İsrail saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 38.848'e, yaralananların sayısıysa 89,459'a yükseldi. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail saldırılarında son 24 saatte 54 Filistinli öldü, 95 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail saldırılarında son 24 saatte 54 Filistinli öldü, 95 kişi yaralandı - Son Dakika
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