İsrail saldırılarında son 24 saatte 54 Filistinli öldü, 95 kişi yaralandı

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DEYR EL-BELAH, 19 Temmuz (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentinde hasar gören bir aracı kontrol eden insanlar, 18 Temmuz 2024.

Gazze'deki sağlık yetkilerinin Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusu son 24 saat içinde Gazze Şeridi'nde 54 kişiyi öldürürken, 95 kişiyi de yaraladı. Böylece, İsrail saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 38.848'e, yaralananların sayısıysa 89,459'a yükseldi. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)