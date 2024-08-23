İsrail saldırılarından etkilenen Gazze çocuklarına oyuncaklar yapıyor

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İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'de defalarca yerinden edilen Filistinlilerden Said Ebu el-Ays, gittiği yerlerde basit oyuncaklarla bombardımanın "en mağdurları" çocukları güldürmeye çalışıyor.

Said Ebu el-Ays, yerinden edildikten sonra 8. durağı olan Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde, mahalledeki çocuklara kartondan ve kağıttan yaptığı basit oyuncakları vererek, yaşadıkları hüznü gidermeyi ve travmalarını atlatmalarını hedefliyor.

Ebu el-Ays, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıların başından bu yana 7 kez yerinden yer olduğunu belirtti.

Saldırılardan en çok etkilenenlerin çocuklar olduğunu bunu kendi çocuklarında gördüğünü anlatan Filistinli Said, onların yaşadığı hüznü ve üzüntüyü gidermek için çeşitli aktiviteler yapmaya karar verdiğini dile getirdi.

Çocuklarıyla yaptığı kara kalem çalışmalarını gösteren Ebu el-Ays daha sonra başka aktivitelerle onları meşgul ederek, üzüntülerinden uzaklaştırdığını ifade etti. Ebu el-Ays, kendi çocuklarının ardından bölgedeki çocuklar için de aynı çalışmayı yapmaya çalıştığını kaydetti.

Kilden kaplumbağa, kartondan şapka

Çamurdan kaplumbağa gibi çeşitli hayvan figürleri ve kartondan şapkalar yaparak çocukları eğlendirdiğini aktaran Ebu el-Ays "Onlara resimler çizdim, kilden kaplumbağa gibi şeyler yaptım. Pazarlarda bulmak mümkün olmadığı için kartondan şapkalar yapıyorum" diye konuştu.

"Arabalar ve bazı oyuncaklar yaptım çocuklar için, onlar bunlarla mutlu oluyorlardı" diyen Ebu el-Ays bazen yardım kolileri bulmalarını ve getirdiklerinde oyuncaklar yapıp vereceğini söyleyerek, böyle aktivitelerle onları hem eğlendirip hem çalıştırarak yaşadıkları travmadan uzaklaşmalarını sağlamaya çalıştığını vurguladı.

"Para almıyorum çocukların sevinmesini istiyorum"

Ebu el-Ays, "çocuklara bu basit oyuncakları verdiğimde bazıları gelip bana para vermeye kalktı ama kabul etmedim, ben çocukların mutlu olmasını istiyordum." dedi.

Sait Ebu el-Ays'ı günün her saatinde barındığı derme çatma yerin yakınında, çevresine toplanan çocuklara elinde bazen makas bazen iğne ve iplikle onlara oyuncaklar yaparken görmek mümkün.

Ebu el-Ays'ın elindeki basit malzemeyi elle tutulur ve hayalleri süsleyen bir oyuncağa dönüştürdükten sonra, sabırsızlıkla bekleyen çocuklara vererek onların kederlerini unutup oyun dünyalarına daldıklarını gördüğündeki memnuniyeti ve sevinçten mahrum çocukların gönüllerini alması, dünyada henüz değerli şeylerin olduğunu hatırlatarak insana umut veriyor.

Ebu el-Ays'ın bu uğraşısı ve Gazzeli çocukların gözlerindeki bir anlık sevinci görmek, bu çocukların "kan ve savaşla" değil sevgiyle büyütülmesi gerektiği gerçeğini hatırlatıyor.