İsrail saldırılarından kaçan Filistinlilere hastanelerde sağlık hizmeti verilmesi çağrısı

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İsrail ordusunun saldırılarından kaçarak Gazze Şeridi'ndeki hastanelere sığınan yerinden edilmiş Filistinlilere, hastaneleri boşaltarak hasta ve yaralılara sağlık hizmeti verilmesine olanak tanınması çağrısı yapıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin hastaneleri hedef alarak ve baskın yaparak sağlık sistemini durma noktasına getirdiği hatırlatıldı.

İsrail saldırılarından kaçan yerinden edilmiş on binlerce Filistinlinin sığındığı hastanelerde ciddi kalabalık yaşandığı, bölümlerin ve yatakların da dolmasıyla sağlık hizmeti verilecek yerin kalmadığına dikkati çekildi.

Bu durumun, hasta ve yaralıların acılarını artırdığına vurgu yapılan açıklamada, hastalar ile yerinden edilmiş kişiler arasında hastalıkların da yayıldığı belirtildi.

Açıklamada,"Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarının hayat kurtarıcı hizmet ve tedavi sunabilmesi için herkese hastaneleri boşaltma, hastaneleri sadece hasta ve yaralılara tahsis etme çağrısında bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Gazze'de yerinden edilenlerin sayısı 2 milyona yaklaşırken, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 845 Filistinli öldürüldü, 75 bin 392 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.