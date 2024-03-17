İsrail saldırılarından kaçmaya çalışan Filistinli anne ve engelli çocuklarına ateş açıldı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana havadan ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, saldırıların yanı sıra kıtlık ve hastalıktan uzaklaşmak isteyen Filistinlilerden Ümmü Samir ed-Delu yanındaki 4 engelli çocuğuyla güneye geçmeye çalışıyor.
Filistinli anne Delu, 4 engelli çocuğunu yanına alarak at arabası üzerinde nispeten daha güvenli sayılan Gazze'nin güneyine geçmeye çalışırken yaşadığı sıkıntıları AA muhabirine anlattı.
Beraberindeki 4 çocuğunun yürüyemediklerini ve özel ihtiyaç sahibi olduklarını ifade eden Delu, Gazze'nin kuzeyinde yardımlara hiçbir şekilde ulaşamadıklarını dile getirdi.
Delu, İsrail'in saldırılarının yanı sıra gıda ve sağlık hizmeti alamadıklarını için Gazze'nin güneyine geçmeye çalıştıklarına dikkati çekti.
İsrail askerlerinin kontrol noktasına yaklaştığında kendilerine zorluk çıkarmamaları ümidiyle İbranice "Yanımda 4 engelli yetim çocuk var" yazılı pankart taşıdığını anlatan Delu, buna rağmen İsrail askerlerinin bulundukları bölgeye ateş açtığını söyledi.
"Kalplerinde merhamet olmadığını anladım"
Delu, pankarta yanında 4 yetim ve engelli çocuk olduğunu belirten yazıyı İbranice yazdığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:
"Ben İsraillilerden bana ve çocuklara yardım etmelerini bekliyordum. Çocukları arkamda bıraktım. Bu pankartı yazıp yolda yavaş yavaş ilerledim. Bu esnada ben yardım beklerken sonra her taraftan bana ve arkadaki çocuklara kurşun yağdırdılar."
İsrail askerlerinin saldırısına uğrayan Delu, "Bunu görünce hemen koşmaya başladım ve orayı terk ettik. Ben yardım beklerken bu durumla karşılaştım. Onların kalplerinde merhamet olmadığını anladım." dedi.
Kendisini duyan tüm Müslümanlara seslenen Ümmü Samir ed-Delu, "Bütün Arap ülkelerine ve Müslümanlara sesleniyorum. Artık bize merhamet edin bizi düşünün." diye konuştu.
Filistinliler, Gazze'nin kuzeyinden güneye göçe zorlanıyor
İsrail'in 5 aydan fazla süredir zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ramazanda şiddetlenen açlık krizi, Filistinli aileleri kuzeyden güneye göç etmeye zorluyor.
İsrail ordusu, 2006 yılından beri uyguladığı ablukanın ardından 7 Ekim 2023'te topyekun saldırılar başlattığı Gazze Şeridi'nin özellikle kuzey bölgesinde yaşayan Filistinlileri açlığa mahkum etti.
Uluslararası Adalet Divanı'nda Filistin halkına karşı "soykırım" suçu işlemekle yargılanan Tel Aviv yönetimi, 5 ay önce başlattığı Gazze Şeridi'ndeki saldırıları ve ablukasını ramazan ayında da sürdürüyor.
Gazze Şeridi'nde altyapı ve yerleşim yerlerini hedef alarak insani bir felakete sebep olan İsrail'in saldırıları yüzünden, Gazze'de yaşayan 2,3 milyon nüfusun yaklaşık 2 milyonu göç etmek zorunda kaldı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 553 Filistinli öldürüldü, 73 bin 546 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Son Dakika › Güncel › İsrail saldırılarından kaçmaya çalışan Filistinli anne ve engelli çocuklarına ateş açıldı - Son Dakika
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