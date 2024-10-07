İsrail Saldırısı: 2 Hastane Yeniden Açıldı

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İsrail ordusunun Lübnan'ın başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlediği saldırılar nedeniyle bu sabah hizmet dışı kaldığı duyurulan 2 hastanenin saatler sonra yeniden hizmet vermeye başladığı belirtildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dahiye'de hizmet dışı kalan St Therese Hastanesi ve Er-Rasul el-Azam Hastanesi tekrar hizmet vermeye başladı.

İsrail ordusunun Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine gece saatlerinde düzenlediği şiddetli saldırılar nedeniyle söz konusu 2 hastanenin hizmet dışı kaldığı kaydedilmişti.

Er-Rasul el-Azam Hastanesi, Beyrut'un en büyük hastanelerinden biri olarak biliniyor.

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği bombardımanlarda uluslararası anlaşma ve sözleşmelerce korunan hastanelerin yanı sıra sağlık ve acil yardım ekiplerini de hedef alması sonucu şu ana kadar en az 97 sağlık ve kurtarma ekibi personeli hayatını kaybetti.