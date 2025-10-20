İsrail Saldırısında 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail askerlerinin, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin doğusuna düzenlediği saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin merkezinde yer alan El-Ehli Baptist Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Gazze kentinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nin Eş-Şa'f bölgesine ateş açtı, saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Gazze hükümeti, dün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun 10 Ekim'de ilan edilen ateşkes kararından bu yana 80 ihlal gerçekleştirdiğini, bu saldırılarda 97 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve en az 230 kişinin yaralandığını bildirmişti.