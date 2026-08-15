İsrail Saldırısında 3 Yaralı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah kentinde bir motosikleti hedef aldığı saldırı sonucu 3 kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Deyr el-Belah kentinin doğusunda bir motosikleti insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı.

Saldırıda biri ağır olmak üzere 3 Filistinli yaralandı.

Öte yandan görgü tanıkları, İsrail ordusunun sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentinde patlayıcılarla yıkımlar gerçekleştirdiğini belirtti.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1262 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 168 kişinin yaralandığı, enkaz altında kalan 808 kişinin cenazesine ulaşıldığı açıklanmıştı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 391'e, yaralı sayısının ise 174 bin 280'e yükseldiği bildirilmişti.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenaze bulunduğu ifade ediliyor.