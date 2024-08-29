İsrail Saldırılarında 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta bir otomobile düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Avrupa Hastanesi'nden bir sağlık yetkilisinden alınan bilgiye göre, Refah kentinde bir otomobili hedef alan saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bir apartman dairesini hedef alan saldırısında da 4'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Böylelikle, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi.