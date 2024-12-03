İsrail Saldırısında 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail'in Gazze kentinin doğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'nde düzenlediği saldırıda 6 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklardan AA'ya yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu Zeytun Mahallesi'ndeki El-Fellah Okulu'na saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 502 Filistinli öldü, 105 bin 454 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.