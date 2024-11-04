İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde 2 evi hedef aldığı saldırıda 7 Filistinli hayatını kaybetti.
Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail güçleri, Beyt Lahiya beldesinde Ebu Semra ve Zarab ailelerine ait 2 evi bombaladı.
Saldırılarda 7 Filistinli yaşamını yitirirken, enkaz altında kalanların bulunduğu belirtildi.
Sağlık kaynakları ise İsrail ordusunun Beyt Lahiya beldesindeki Kemal Advan Hastanesinin çocuk bölümünü hedef alması sonucu yaralananlar olduğunu aktardı.
Son Dakika › Güncel › İsrail Saldırısında 7 Filistinli Öldü - Son Dakika
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