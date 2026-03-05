İsrail Saldırısında 7 Filistinli Yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın doğu ve kuzeyinde iki topluluğa Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından düzenlenen saldırılarda, Filistin Kızılayı'na bağlı bir ambulans ekibinin yanı sıra 7 Filistinli yaralandı.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) Başkanı Hasan Melihat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsraillilerin Batı Şeria'nın doğusunda, Eriha'nın kuzeybatısında bulunan Halk er-Rumman adlı topluluğa saldırması sonucunda 4 gönüllünün orta ila ağır derecede yaralandığını belirtti.

Melihat, yaralananların, İsraillilerin saldırılarına maruz kalan bölgelerin sakinlerine destek ve yardım sağlamak amacıyla yürütülen kampanyaya katılan yerel gönüllüler olduğunu dile getirdi.

Başkan Melihat, İsraillilerin ayrıca Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas şehrinin doğusunda bulunan Hirbet Yirza'ya baskın düzenleyerek sakinlere saldırdığını ve 3 Filistinlinin yaralandığını ifade etti.

İsraillilerin bölge sakinlerine saldırıyı İsrail ordusunun koruması altında yaptığını ve yerel halk arasında korku ve gerilime neden olduğunu kaydeden Melihat, İsraillilerin, ayrıca saldırı sırasında su depolarını tahrip ettiğini ve vatandaşların mallarına zarar verdiğini aktardı.

Filistin Kızılayı ise yaptığı açıklamada, Hirbet Yirza'da yaralılara ulaşmaya çalışırken ambulans ekibinin saldırıya uğradığını belirtti.

Yaralanan ambulans ekibinin sayısına ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, biri 62 yaşında bir adam olmak üzere iki yaralı vatandaşın hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.