İsrail Saldırısında 7 Filistinli Yaralandı - Son Dakika
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İsrail Saldırısında 7 Filistinli Yaralandı

12.07.2026 14:31
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Batı Şeria'da Cubur ailesine yapılan saldırıda 7 Filistinli yaralandı, artan saldırılar devam ediyor.

EL Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da bir aileye düzenlediği saldırıda aynı aileden biri yaşlı, ikisi çocuk 7 Filistinli yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrailliler, El Halil'deki Mesafir Yatta bölgesinde Cubur ailesinin fertlerine saldırdı.

Olayda biri yaşlı, ikisi çocuk 7 Filistinli yaralandı. Yaralılar tedavi için Yatta Hastanesine sevk edildi.

Sosyal medyada saldırı anına ilişkin paylaşılan bazı görüntülerde, bir İsraillinin koyunlarını otlatan yaşlı Filistinli İbrahim el-Cubur'a saldırdığı görüldü. Görüntülerde, İsraillinin Filistinlinin yüzüne biber gazı sıktığı; yaşlı adamın yere düştüğü anlar yer aldı.

Filistinlilere göre, İsrail ordusunun koruması altındaki yerleşimciler tarafından neredeyse her gün düzenlenen saldırılarla Filistinlilerin topraklarını terk etmeye zorlanması ve arazilerine el konulması amaçlanıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 8 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ciddi bir artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, söz konusu tarihten bu yana Batı Şeria'da 1179 Filistinli hayatını kaybetti, 13 binden fazla kişi yaralandı. İsrail güçlerinin düzenlediği saldırılarda yaklaşık 24 bin Filistinli gözaltına alınırken, 33 bin kişi de yerinden edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, 3. Sayfa, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Saldırısında 7 Filistinli Yaralandı - Son Dakika

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