İsrail Şam'a Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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İsrail Şam'a Hava Saldırısı Düzenledi

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in Şam'da saldırı düzenlediğini öne sürdü. Bir ölü olduğu iddia edildi.

24.10.2024 06:46
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Beşşar Esed rejimi, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü.

Rejimin haber ajansı SANA'daki haberde, "Şam semalarında patlama sesi duyuldu. İlk bilgilere göre İsrail, Kefersuse Mahallesi'nde bir binaya saldırı düzenledi." ifadeleri kullanıldı.

Rejime yakın sosyal medya hesaplarında da saldırıda bir kişinin öldüğü iddia edilirken olay yerine ambulansların sevk edildiği kaydedildi.

Şam'ın birçok mahallesinde, Hizbullah'ın yanı sıra İran destekli grupların yoğun varlık gösterdiği biliniyor.

Söz konusu iddiaya ilişkin, İsrail tarafından şu ana kadar herhangi açıklama yapılmadı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Şam'a Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika

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