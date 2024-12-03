İsrail, Şam'da Komutanı Vurdu

İsrail ordusu, Şam'a düzenlenen saldırıda "Hizbullah'ın Suriye ordusuyla irtibatını sağlayan" Selman Nemer Cema isimli komutanın öldüğünü ileri sürdü.
İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamayla, bugün öğle saatlerinde Şam'da bir araca düzenlenen hava saldırısının sorumluğunu üstlendi.
Saldırıda, "Hizbullah'ın Suriye ordusuyla irtibatını sağlamakla görevli olduğu" öne sürülen Cema'nın hedef alındığı belirtildi.
Hizbullah'ın Suriye ordusuyla irtibatında "önemli role sahip olduğu" savunulan Cema'nın öldüğü iddia edildi.
İsrail'in iddialarına ilişkin henüz Hizbullah'tan bir açıklama yapılmadı.
İsrail ordusu, bugün öğle saatlerinde Şam Uluslararası Havalimanı yolunda bir araca hava saldırısı düzenlemişti.
Yerel kaynaklar saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapmamıştı.
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