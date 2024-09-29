İsrail Savaş Gemisi İHA'ya Müdahale Etti

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İsrail ordusuna ait bir savaş gemisinin, Kızıldeniz'de İsrail'in güneyindeki Eilat kentine doğru ilerleyen bir insansız hava aracına (İHA) müdahale ettiği açıklandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, donanmadaki bir savaş gemisinin İsrail karasuları dışında Kızıldeniz'de bir İHA'ya karşı koyduğu belirtildi.

Açıklamada İHA'nın İsrail'in güneyindeki Eilat kentine doğru ilerlediği kaydedildi.

İsrail, bir günde ikinci kez bir savaş gemisiyle sınırları dışındaki bir İHA'ya müdahale ettiğini duyurmuş oldu.

Ordudan daha önce yapılan açıklamada, İsrail'e doğru gelen bir İHA'ya savaş gemisiyle müdahale edildiği açıklanmıştı.

Öte yandan, Irak'taki "İslami Direniş Koordinasyonu" adlı Şii milis grup saldırıyı üstlendi.

İslami Direniş Koordinasyonundan yapılan açıklamada, İsrail'in güneyindeki Eilat kentine İHA ile saldırı düzenlendiği kaydedildi.