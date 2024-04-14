İsrail Savaş Kabinesi'nin İran'dan düzenlenen saldırılara nasıl yanıt verileceğini görüşmek üzere bugün bir araya geleceği aktarıldı.
İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Savaş Kabinesi'nin yerel saatle 15.30'da toplanacağı belirtildi.
Toplantıda İran saldırılarına verilecek "yanıtın" ele alınacağı ifade edildi.
İsrail Güvenlik Kabinesi, İran saldırılarına yönelik yanıtın Savaş Kabinesi'nce alınmasını kararlaştırmıştı.
Savaş Kabinesi'nde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yanı sıra Savunma Bakanı Yoav Gallant ve ana muhalefet lideri Benny Gantz yer alıyor.
İran-İsrail gerilimi
İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.
İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.
İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.
İran bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.
Son Dakika › Güncel › İsrail Savaş Kabinesi İran saldırılarına yanıt arayışında - Son Dakika
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2024 yılı Mart ayı hava trafiği rakamlarını açıkladı. Erzurum Havaalanında 2024 yılının üçüncü ayında 616 uçuş gerçekleşti ve toplam 87 bin 251 kişi uçtu. Bir ayda Erzurum Havalimanından 610 iç hat ve 6 dış uçuş gerçekleşti. 2023 yılında aynı dönemde toplam 600 iç hat uçuşu gerçekleşti. Erzurum'da 1 ayda 87 bin 25 iç hatlar ve 226 kişi dış hatlardan uçak hizmetinden yararlandı. 2023 yılında aynı dönemde bir ayda 78 bin 664 yolcu hareketi oldu. 1 ay içinde Erzurum Havalimanında 547 ticari uçak trafiği gerçekleşti. 682 ton yük trafiği oldu. Bu yükler bagaj, kargo ve posta olarak ifade ediliyor. 2024 yılının Ocak ayında ise 9 ton kargo trafiği gerçekleşti. Erzurum havaalanında 2024 yılının ilk 3 ayında bin 907 uçuş, 297 bin 732 yolcu ve bin 699 ticari uçuş yapıldı. Bir önceki yıla göre rakamlarda genel anlamda artış olduğu gözlendi.
Mersin'de düzenlenen FIBA Kadınlar EuroLeague Final Four sona erdi. Fenerbahçe Alagöz Holding, final maçında Villeneuve d'Ascq LM'yi 106-73 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de takımı destekledi.
Kırşehir Belediyesi Kadın Emek Pazarı'nda ücretsiz dükkan tahsisi için başvurular bugün başladı. Kadınlar, 19 Nisan'a kadar başvurularını yapabilecekler.
Malatya-Elazığ kara yolu Pütürge yol ayrımındaki kavşakta meydana gelen kazada, Cihan Menek yönetimindeki bir otomobil ile Yaşar Mendeş'in kullandığı bir otobüs çarpıştı. Otobüs çarpışmanın etkisiyle devrildi ve olayda toplamda 22 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan birinin durumu ise hayati tehlike arz etmektedir.
İzmir'de üniversite öğrencileri, hayat pahalılığı nedeniyle başta barınma ve beslenme olmak üzere pek çok temel ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma geldiklerini belirtti. Masraflarını karşılayabilmek için çalışmak zorunda olduğunu, bu sebeple öğrencilik hayatını yaşayamadığını söyleyen bir öğrenci 'Bu sene eve çıktım. Kiramı ödeyebilmek için çalışmaktan eve sadece yatmaya gidebiliyorum. Düzeltilebilecek imkanlar var ama ısrarla yapılmıyor. Çünkü öğrencilerin öncelik haline getirildiğini düşünmüyorum' dedi.
Muğla'nın Datça ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.
Van Gölü'nün 25 kilometre kuzeyinde yer alan 1780 metre rakımlı Sarısu Ovası'nın karlı Süphan Dağı'yla bütünleşmesi kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Bölgede turna ve alaca balıkçıl türlerine ev sahipliği yapan Sarısu Ovası, aynı zamanda bazı endemik bitki türlerine de ev sahipliği yapıyor. Sarısu Ovası'nın doğasıyla muhteşem bir yer olduğunu belirten ziyaretçiler, buranın güzelliklerini herkese tavsiye ediyor.
Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte İstanbul Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu başladı. Trafik yoğunluğunun öğlen saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Trafik polisleri sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarırken, sürücüler zor anlar yaşadı.
Adana'nın Kozan ilçesinde kurban satıcıları, Ramazan Bayramı'nın ardından vatandaşların bu yıl erkenden kurbanlık siparişi vermeye başladığını belirtti. Kurban üreticisi Ahmet Gümren, talebin yoğun olduğunu ve kurbanlıkların 15 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulduğunu ifade etti. Gümren, herkesin kurban kesmesini isteyerek fiyatların yükselmemesi gerektiğini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?