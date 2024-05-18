İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gantz, Netanyahu'ya Gazze planı için ultimatom verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gantz, Netanyahu'ya Gazze planı için ultimatom verdi

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gantz, Netanyahu\'ya Gazze planı için ultimatom verdi

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki saldırılar sonrasına ilişkin 8 Haziran'a kadar bir planı onaylamaması halinde partisinin hükümetten çekileceği tehdidinde bulundu. Gantz, Netanyahu'ya çeşitli taleplerde bulunarak Gazze'nin idaresi konusunda bir planın onaylanmaması durumunda Ulusal Birlik Partisi'nin hükümetten çekileceğini açıkladı.

18.05.2024 23:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki saldırılar sonrasına ilişkin 8 Haziran'a kadar bir planı onaylamaması halinde partisinin hükümetten çekileceği tehdidinde bulundu.

Gantz, düzenlediği basın toplantısında, Netanyahu'nun Gazze saldırılarındaki tutumunu eleştirdi.

Netanyahu'ya seslenen Gantz, "İsrailli esirlerin geri getirilmesi", "Gazze'deki Hamas yönetiminin devrilerek buranın askerden arındırılması", "Gazze'de ortak bir ABD, Avrupa, Arap ve Filistin yönetiminin kurulması", "tahliye edilen kuzeydeki İsraillilerin evlerine geri getirilmesi" ve "Suudi Arabistan ile normalleşmenin desteklenmesi" taleplerinde bulundu.

Gantz, Gazze'nin İsrail saldırıları sonrasındaki idaresine ilişkin bir planın 8 Haziran'a kadar onaylanmaması halinde liderliğini yaptığı Ulusal Birlik Partisinin hükümetten çekileceğini söyledi.

Gantz, Gazze'nin idaresi konusunda Netanyahu'ya meydan okuyan Savunma Bakanı Yoav Gallant'a desteğini açıklamıştı.

Gallant ile Netanyahu, Gazze'nin idaresi konusunda karşı karşıya geldi

Gallant, 15 Mayıs'ta Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında, uzun zamandır Gazze'de Hamas'a alternatif bir yönetim bulma yönünde çalışmanın gerekli olduğunu söylediklerini ancak herhangi bir karşılık alamadıklarını belirtmişti.

Gallant, "Ordunun planı tartışmaya açılmadı, daha da kötüsü yerine hiçbir alternatif getirilmedi. Gazze'de askeri-sivil bir rejim, İsrail için kötü ve tehlikeli bir alternatiftir." demişti.

Gazze'de askeri bir yönetimin kurulmasını kabul etmeyeceğini belirten Gallant, Netanyahu'ya, konuya ilişkin bir karar vermesi ve İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivil-askeri bir rejimin olmayacağını ilan etmesi ve Hamas'a alternatif bir yönetimi teşvik etmesi çağrısında bulunmuştu.

Netanyahu ise X hesabından paylaştığı videoda, Gallant'ın eleştirilerine, "Hamas var olduğu sürece başka hiçbir aktör Gazze'yi yönetemeyecek, kesinlikle Filistin yönetimi değil." yanıtını vermişti.

Hamas yenilene kadar "ertesi gün" tartışmalarının "anlamsız" olduğunu savunan Netanyahu, "Hamas'ın Gazze'yi askeri olarak idare etmediği netleşene kadar hiçbir aktör kendi güvenliği korkusuyla Gazze'nin sivil yönetimini tek başına kabul etmeye hazır olmayacak." iddiasında bulunmuştu.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gantz, Netanyahu'ya Gazze planı için ultimatom verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:49 Beylikdüzü’nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı Beylikdüzü'nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı
22:43 Tel Aviv’de sokaklar yangın yeri Netanyahu’nun istifasını isteyen göstericilere polisten sert müdahale Tel Aviv'de sokaklar yangın yeri! Netanyahu'nun istifasını isteyen göstericilere polisten sert müdahale
22:40 Kumpas soruşturmasında gözaltına alınmıştı Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı’nın yerine yeni isim atandı Kumpas soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı'nın yerine yeni isim atandı
22:39 Tokat’ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5’i jandarma personeli 7 yaralı Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5'i jandarma personeli 7 yaralı
20:00 MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel’i öve öve bitiremedi: CHP’ye yeni bir renk kattı MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel'i öve öve bitiremedi: CHP'ye yeni bir renk kattı
23:44 İstanbul’da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı İstanbul'da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı
23:19 Dışişleri Bakanlığı’ndan, soykırımı savunan İsrail Dışişleri Bakanı Katz’a fotoğraflı yanıt Dışişleri Bakanlığı'ndan, soykırımı savunan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a fotoğraflı yanıt
21:42 Balıkesir’de 13 yaşındaki çocuk, babasının ruhsatsız tabancasıyla oynarken ablasını vurdu Balıkesir'de 13 yaşındaki çocuk, babasının ruhsatsız tabancasıyla oynarken ablasını vurdu
21:37 Fenerbahçeliler çıldıracak Mourinho, ezeli rakibe imzayı atıyor Fenerbahçeliler çıldıracak! Mourinho, ezeli rakibe imzayı atıyor
21:31 Muş’ta katliam gibi kaza: 3 ölü, 5 yaralı Muş'ta katliam gibi kaza: 3 ölü, 5 yaralı
21:14 Fatih Karagümrük Süper Lig’e veda etti Fatih Karagümrük Süper Lig'e veda etti
21:00 Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 01:04:32. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gantz, Netanyahu'ya Gazze planı için ultimatom verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement