İsrail Savaş Uçakları Lübnan'da Bir Eve Hava Saldırısı Düzenledi

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İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyinde bir eve hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail savaş uçakları, Cibşin ve Adşit beldeleri arasındaki Halta bölgesinde boş bir evi hedef aldı.

Saldırı sonucu evin tamamen yıkıldığı aktarılan haberde, can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

Ayrıca, İsrail'e ait savaş uçaklarının ses duvarını aşarak iki defa sonik patlamaya neden olduğu kaydedildi.

İsrail ordusunun Lübnan'a bugün düzenlediği hava saldırısında bir Hizbullah mensubunun öldürüldüğü bildirilmişti.