İsrail Savaşa Hazır, ABD Rahatsız - Son Dakika
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İsrail Savaşa Hazır, ABD Rahatsız

03.06.2026 22:01
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İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, İran'a karşı savaşın derhal yeniden başlamaya hazır olduğunu açıkladı.

ABD'nin, İsrail'in Lübnan'da gerilimi tırmandırmasının İran ile müzakere sürecini baltalaması nedeniyle rahatsızlığını belirtmesine rağmen, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ülkesinin İran'a karşı savaşa "derhal" yeniden başlamaya hazır olduğunu söyledi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Zamir, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde bulunan donanma üssünü ziyaret etti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, İran'a karşı savaşı "derhal" yeniden başlatmaya hazır olduklarını belirtti.

Zamir, İsrail donanmasının İran'a saldırılarda önemli bir rol oynadığını savundu.

İsrail'in Lübnan'a karşı gerilimi tırmandıran ve saldırılarını sürdüren tutumun sürdürme konusunda kararlı olduğuna işaret eden Zamir, "Lübnan'da her tehdide saldırdıklarını" öne sürdü.

Zamir, "Lübnan'daki güçlerimiz için ateşkes söz konusu değil." ifadesini kullandı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'in açıklamalarının, Beyrut ile Tel Aviv yönetimleri arasında ABD'de 4. tur müzakerelerin yapıldığı dönemde gelmesi dikkati çekti.

Amerikan Axios haber platformunun dünkü haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la müzakere sürecini "baltaladığı" gerekçesiyle İsrail'in Lübnan'da son günlerde gerginliği tırmandırmasından duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getirdiği belirtilmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump 24 Nisan'da, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 25 Mayıs'ta, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatı verdiğini söylemişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan beri ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 516 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Savaşa Hazır, ABD Rahatsız - Son Dakika

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