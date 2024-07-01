İsrail Savunma Bakanı: Acilen 10 Bin İlave Asker Gerekiyor - Son Dakika
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İsrail Savunma Bakanı: Acilen 10 Bin İlave Asker Gerekiyor

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusunun acilen 10 bin ilave askere ihtiyacı olduğunu belirtti. Gallant, Meclisin Güvenlik Komitesinde yaptığı konuşmada, 4 bin 800 Ultra Ortodoks Yahudi (Harediler) askere alınabileceğini ifade etti. Öte yandan İsrail ordusunda görevinden emekli olmak isteyen subay sayısında önemli bir artış olduğu bildirildi. Bu durumun 7 Ekim saldırılarından kaynaklandığı ve orduyu gayri meşru hale getiren söylemlerle ilişkilendirildiği belirtildi.

01.07.2024 19:39
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusunun acilen 10 bin ilave askere ihtiyacı olduğunu belirtti.

İsrail ordu radyosu, Gallant'ın Meclisin Güvenlik Komitesindeki konuşmasını yayımladı.

Habere göre, Gallant, "Acilen 10 bin ek askere ihtiyacımız var. 4 bin 800 Ultra Ortodoks Yahudiyi (Harediler) askere alabiliriz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberinde ise ordudaki görevinden emekli olmak isteyen subay sayısında önemli bir artış olduğu belirtildi.

İsrail ordusunda her yıl ortalama 100 ila 120 yüzbaşı ve binbaşı emekli olurken İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasından bu yana bu rütbelere sahip 900'e yakın görevlinin sözleşmelerini feshetme talebinde bulunduğu aktarıldı.

Habere göre, orduda yaşanan bu krizin dayandığı sebepler arasında 7 Ekim saldırıları yer alıyor.

Ordunun Hamas'la yaşadığı çatışmalardaki başarısızlıklara işaret edilen haberde, İsrailli askerlerin takdir görmediklerini hissettikleri, halkın ve bazı politikacıların orduyu gayri meşru hale getirdiğine ilişkin söylemlerine yer verildi.

İsrail ordusunun halihazırda subayları görevlerinde tutma konusunda zorluk yaşadığı kaydedildi.

Yüksek Mahkemenin Ultra Ortodoks Yahudilerin zorunlu askerlikten muafiyet kararı

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran'da oybirliğiyle Ultra Ortodoks Yahudi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.

Kararda, askere alınmayanların kamu tarafından finanse edilen sosyal yardım ve eğitim yardımlarından da yararlanamayacaklarına yer verilmişti.

Haredi erkeklerin askerlik hizmetini yerine getirmesi gerektiği yönündeki kararın siyasi ve toplumsal sonuçlarının olması bekleniyor.

Tarihi öneme sahip bu karar, İsrail'de yeni bir iç kargaşaya neden olma ve kültürel bir çatışmayı körükleme potansiyeline sahip bulunuyor.

Askerlik yapmayı reddedenler artık devlet desteği alamayacak. Ultra Ortodoks Yahudileri askerlik hizmetinden kurtaran yasal muafiyet Mart 2024'te sona ermişti.

Çoğu dini gerekçelerle askere gitmeyi reddeden Harediler, 9 milyonluk ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Savunma Bakanı: Acilen 10 Bin İlave Asker Gerekiyor - Son Dakika

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