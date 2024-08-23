İsrail Savunma Bakanı, aşırı sağcı Bakanın güvenliği tehlikeye attığını belirtti - Son Dakika
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İsrail Savunma Bakanı, aşırı sağcı Bakanın güvenliği tehlikeye attığını belirtti

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ülkenin güvenliğini tehlikeye attığını söyledi. Ben-Gvir ile yaşanan tartışmada Şin-Bet Başkanı'na destek veren Gallant, Ben-Gvir'in sorumsuz eylemlerinin ulus içinde iç bölünme yarattığını belirtti.

23.08.2024 11:51
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir'in "sorumsuz eylemlerinin" ülkesinin güvenliğini tehlikeye attığını belirtti.

Gallant, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Ben-Gvir ile İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başkanı Ronen Bar arasındaki tartışmaya dahil oldu.

Ben-Gvir ile yaşanan tartışmada Bar'a destek veren Gallant, "Bakan Ben-Gvir'in İsrail devletinin ulusal güvenliğini tehlikeye atan ve ulus içinde iç bölünme yaratan sorumsuz eylemleri karşısında, Şin-Bet Başkanı ve Şin-Bet çalışanları görevlerini yerine getiriyor ve bu eylemlerin ağır sonuçları konusunda uyarıyor." ifadelerini kullandı.

"Bana saldıracağına Hizbullah'a saldır"

Ben-Gvir de Gallant'ın paylaşımını yanıtlayarak, Savunma Bakanı'na yüklendi.

Gallant'ın Lübnan'ı "taş devrine" çevirme sözü verdiğini ancak İsrail'in kuzeyinin "taş devrine döndüğünü" ileri süren Ben-Gvir, "X platformundan bana saldıracağına Lübnan'daki Hizbullah'a saldırı başlat." yorumunda bulundu.

İsrail basınında çıkan haberlerde, Şin-Bet Başkanı Bar'ın Başbakan Binyamin Netanyahu'ya bir mektup yazarak, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırıları nedeniyle "ulusal güvenliğin çökeceği" uyarısında bulunduğu belirtilmişti.

Bar'ın mektubunda ayrıca işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya 13 Ağustos'ta düzenlediği baskın ve burada yaptığı açıklama nedeniyle Ben-Gvir'i eleştirdiği aktarılmıştı.

Bunun ardından Ben-Gvir'in Şin-Bet Başkanı'nın görevden alınmasını istediği haberlere yansımıştı.

Ben-Gvir, 13 Ağustos'ta fanatik Yahudilerle Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskında, "Yahudilerin Mescid-i Aksa'da ibadet etmesi ve Yahudi egemenliği" konusunda büyük gelişme kaydettiklerini söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Savunma Bakanı, aşırı sağcı Bakanın güvenliği tehlikeye attığını belirtti - Son Dakika

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