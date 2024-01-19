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İsrail Savunma Bakanı: Güneyde savaş devam ederse kuzeyde de çatışmalar yaşanacak - Son Dakika
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İsrail Savunma Bakanı: Güneyde savaş devam ederse kuzeyde de çatışmalar yaşanacak

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan sınırındaki birlikleri denetledi ve 'Güneyde savaş devam ettiği sürece kuzeyde de çatışmalar yaşanacak' dedi. Gallant, Hizbullah'ın bölgedeki İsrail vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için güç kullanacaklarını belirtti. İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası yaşanan saldırılarda binlerce kişi hayatını kaybetti.

İsrail Savunma Bakanı: Güneyde savaş devam ederse kuzeyde de çatışmalar yaşanacak
19.01.2024 - 22:57,  Güncelleme: 23:09
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Güneyde savaş devam ettiği sürece kuzeyde de çatışmalar yaşanacak." dedi.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre Savunma Bakanı Gallant, Lübnan sınırındaki birlikleri denetledi.

Bakan Gallant, burada yaptığı açıklamada, "Güneyde savaş devam ettiği sürece kuzeyde de çatışmalar yaşanacak." ifadesini kullandı.

???????Gallant, Hizbullah'ın bölgedeki İsrail vatandaşlarının güven içinde yaşama hakkına saygı duyduğu bir diplomatik anlaşmaya varılmadığı takdirde "güç kullanarak" güvenliği sağlayacaklarının altını çizdi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250'si kadın olmak üzere 24 bin 762 Filistinli öldürüldü, 62 bin 108 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 162 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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Lübnan, İsrail, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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