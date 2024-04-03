İsrail Savunma Bakanı: Hizbullah'a karşı saldırıları artırdık

Güncel

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, son dönemde askeri hareketliliğin yoğunlaştığı Lübnan sınırında Hizbullah'a karşı saldırıları artırdıklarını belirtti.

The Times of Israel'in haberine göre Gallant, Hayfa'daki bir tatbikatta yaptığı konuşmada, Lübnan sınırındaki duruma dair değerlendirmelerde bulundu.

Gallant, İsrail'in karşı karşıya olduğu temel sorunlardan birinin, Hizbullah'ın saldırıları nedeniyle ülkenin kuzeyinde evlerinden ayrılanların dönüşü olduğunu kaydetti.

Hizbullah'a karşı "operasyonları genişlettiklerini" ifade eden Gallant, "Tehdidi ortadan kaldıracak bir anlaşmayı tercih ediyoruz ancak Lübnan'da güç kullanma ihtimaline karşı da hazırlıklı olmalıyız." dedi.

Gallant, Hizbullah'a karşı "bir savaş senaryosunun" mümkün olabileceğini dile getirdi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda, 265 Hizbullah mensubu hayatını kaybetti.

Çatışmalarda 53 Lübnanlı sivil ile 14 Emel Hareketi, 13 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.