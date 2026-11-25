İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze Şeridi'nin Filistinli sakinlerini sürdükleri ve yapıların büyük kısmını yıktıkları yüzde 70'lik bölümünü "tamamen ıssızlaştıracaklarını" ve bu bölgede işgali sürdüreceklerini öne sürdü.

Katz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, geçici İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve kendisinin Gazze politikasının "net" olduğunu ifade etti.

Gazze'de suikast saldırılarının süreceği tehdidinde bulunan Katz, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin işgal altında tuttuğu yüzde 70'lik kısmında Filistinlilerin ve evlerin bulunmayacağını iddia etti.

Katz, Gazze'nin silahsızlandırılması amacıyla "tamamen ıssızlaştırılacağını" ileri sürdüğü yüzde 70'lik bölgede işgalin devam edeceğini savundu.

İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'ın planı kapsamında 10 Ekim 2025'te devreye giren ateşkes anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddederek saldırılarını ve insani yardım girişine yönelik kısıtlamalarını sürdürüyor.

Anlaşmaya rağmen işgalini genişleten İsrail, 365 kilometrekarelik Gazze Şeridi topraklarının yaklaşık yüzde 70'ini kontrol altında tutuyor.

İsrail ordusunun işgali altındaki bölgelerde yapılar yıkılırken bölge sakini Filistinliler de Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yaklaşık 110 kilometrekarelik bir alana sıkıştırıldı.