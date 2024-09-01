İsrail Savunma Bakanı, Philadelphi Koridoru'ndaki İşgalin Devam Etmesi Kararına İtiraz Etti - Son Dakika
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İsrail Savunma Bakanı, Philadelphi Koridoru'ndaki İşgalin Devam Etmesi Kararına İtiraz Etti

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'nde İsrailli esirlerin cenazelerinin bulunmasının ardından Mısır ile Gazze sınırındaki Philadelphi Koridoru'nda işgalin devam etmesi kararına itiraz etti. Gallant, İsrail Güvenlik Kabinesi'ni toplanmaya çağırarak karardan dönülmesini ve Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin geri getirilmesini talep etti. Netanyahu ile Gallant arasındaki gerilim ise uzun zamandır devam ediyor.

01.09.2024 12:17
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'nde ordunun 6 İsrailli esirin cenazesini bulmasının ardından Hamas ile anlaşma müzakerelerinin önündeki engellerden biri olarak görülen Mısır ile Gazze sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda işgalin devam etmesi yönünde verilen resmi karardan dönülmesi çağrısında bulundu.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Gallant'ın Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kabinesinden çıkan karara ilişkin itirazına yer verildi.

Buna göre, Philadelpi Koridoru'ndaki işgalin sürdürülmesine ilişkin verilen karardan dönülmesi için İsrail Güvenlik Kabinesi'ni "derhal" toplanmaya çağıran Gallant, Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin geri getirilmesi için adım atılması gerektiğini belirtti.

İsrail basını, 29 Ağustos'ta yapılan kabine toplantısında sekiz bakanın İsrail ordusunun Philadelphi Koridoru'ndaki İsrail işgalinin sürdürülmesine ilişkin lehte oy kullandığını, Gallant'ın ise söz konusu karara karşı çıktığını aktardı.

Gallant, Philadelphi Koridoru'nda kalma yönünde resmi bir karar almanın esir takası müzakerelerinde "İsrail'in elini kolunu bağlayacağını" öne sürmüştü.

İsrail ordusundan bugün yapılan açıklamada, Gazze'deki çatışmalar sırasında İsrail güçlerinin İsrailli esirlere ait olduğu belirtilen 6 ceset bulduğu duyurulmuştu.

Netanyahu ile Gallant arasında gerilim uzun zamandır sürüyor

Netanyahu ile Gallant, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için yapılan dolaylı müzakerelerin önündeki engellerden biri olarak görülen, İsrail işgalinin sürdüğü Mısır ile Gazze sınırındaki 14 kilometrelik Philadelphi Koridoru konusunda uzun süredir ayrışma yaşıyor.

Savunma Bakanı Gallant, 27 Ağustos'ta İsrail'in koridorda "bulunması ila bulunmamasının güvenlik engeli oluşturmadığını" belirtirken, Başbakan, "Philadelphi Koridoru'yla ilgili talebimizden geri adım atmayacağız. (Yahudi) ölse de vazgeçmez." demişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

Netanyahu'nun anlaşma teklifine eklediği maddelerin uzlaşıyı zora soktuğu aktarılıyor.

Netanyahu'nun Mısır-Gazze sınır hattındaki "Philadelphi Koridoru'nda" İsrail'in kontrolünü şart koşan maddeyi anlaşmaya eklemesinin görüşmeleri tıkadığı kaydediliyor. Netanyahu, söz konusu maddede geri adım atmayacağının altını çizmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Savunma Bakanı, Philadelphi Koridoru'ndaki İşgalin Devam Etmesi Kararına İtiraz Etti - Son Dakika

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