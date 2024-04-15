İsrail Savunma Bakanı, Refah kentine yönelik saldırı öncesinde sivillerin tahliyesi için toplantı düzenledi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik planladıkları kara saldırısı öncesinde, bölgedeki sivillerin Gazze'nin başka bölgesine gönderilmesine ilişkin toplantı düzenledi.
Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gallant, İsrail ordusunun Refah'a yönelik kara saldırı planının öncesinde, bölgedeki sivillere ilişkin durum değerlendirme toplantısı yaptı.
Toplantıda, Refah'taki sivillerin Gazze'de başka yere gönderilmesi, bölgeye yemek ve tıbbi malzeme ulaştırma yöntemlerinin genişletilmesi konuları ele alındı.
Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındı Refah
Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah şehri, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim 2023'teki saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.
Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.
Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.
İsrail ordusu, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Refah'a saldırı planı hazırlanması" talimatı vermişti.
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