İsrail Seçim Komitesi, Likud'un sandık iddialarını dayanaksız buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İsrail Seçim Komitesi, Likud'un sandık iddialarını dayanaksız buldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Merkez Seçim Komitesi, Likud'un Arap partilerine yönelik sandık iddialarının dayanağı olmadığını açıkladı. Likud, Filistinlilerin yoğun yaşadığı bölgelerdeki sandıkların iptali için komiteye başvurmaya hazırlanıyordu; Arap partileri 19 milletvekili çıkarmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nin, İsrail vatandaşı Filistinlilerin yoğun yaşadığı bölgelerdeki sandık sonuçlarının iptali için Merkez Seçim Komitesi'ne başvurmaya hazırlandığı belirtildi.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinde kesinleşmemiş sonuçlara göre, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Yusuf Cabbarin liderliğindeki Ortak Liste ve Mansur Abbas'ın Birleşik Arap Listesi (Raam Partisi) toplamda 19 milletvekili elde ederek İsrail Meclisinde kilit konuma yerleşti.

Arap partilerinin bu denli yüksek sandalye sayısına ulaşmasının ardından 53 milletvekili çıkaran Binyamin Netanyahu'nun iktidar bloku ile 48 sandalyede kalan Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet blokunun tek başına hükümet kurma ihtimali bulunmuyor.

Yedioth Ahronoth gazetesine konuşan üst düzey Likud yetkilileri, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste ve Raam Partisine seçimlere müdahale amacıyla yurt dışından fon aktarıldığı iddiaları üzerine, şüpheli görülen bazı sandıklara ilişkin hukuki süreç başlatacaklarını belirtti.

Likud yetkilileri, Merkez Seçim Komitesine sunacakları materyallerin şüpheli gördükleri sandıklarda seçimlerin yenilenmesi için yeterli olacağına inanıyor.

Raam Partisi lideri Mansur Abbas "seçimlere müdahale amacıyla partisine yurt dışından fon aktarıldığı" iddialarını reddederek, "Raam'ın söz konusu meseleyle de benzer başka hiçbir konuyla da uzaktan yakından bir ilgisi yoktur." ifadelerini kullandı.

Seçim Komitesi, Likud'un iddialarının "dayanağı olmadığını" açıkladı

İsrail Merkez Seçim Komitesi, Likud Partisi'nin seçimlerin "Arap partileri tarafından çalındığı" yönündeki iddialarının dayanağı olmadığını duyurdu.

Komiteden yapılan açıklamada, "Bilgimiz dahilinde, seçim güvenliğinin sistemli bir şekilde ihlal edildiği iddialarının hiçbir dayanağı yoktur." ifadesine yer verildi.

Likud, seçimlerde usulsüzlük yapıldığını savunarak, Filistin asıllıların yoğun yaşadığı bölgelerdeki çok sayıda sandıkta oyların çalındığı iddiasına ilişkin polise, İsrail İç Güvenlik Teşkilatına (Şin Bet) ve Merkezi Seçim Komitesine yüzlerce ifade ve delil sunulduğu öne sürmüştü.

Merkez Seçim Komitesi Başkanı Noam Solberg'in Şin-Bet Direktörü David Zini'den söz konusu iddiaların araştırılmasını talep ettiği aktarılmıştı.

Filistinlilere yönelik sistematik baskı ve şiddet politikasının ardındaki isimlerin başında gelen aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ise Şin-Bet'ten Ortak Liste ve Raam Partisi liderlerinin gözaltına alınmasını istemişti.

İsrail polisi ise dün yazılı açıklamayla, Likud'un "Arap partilerinin seçimleri çaldığı" iddiasını destekleyen herhangi bir istihbarat verisinin bulunmadığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
MilletvekiliPolitikaİsrailGüncelLikudDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir’de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması İzmir'de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması
Okulda sadece ikisi var Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
Bu nereden çıktı şimdi Galatasaray’da Osimhen depremi Bu nereden çıktı şimdi! Galatasaray'da Osimhen depremi
Emekliye ayrılan 72 yaşındaki kadının yeni mesleği pes dedirtti Emekliye ayrılan 72 yaşındaki kadının yeni mesleği pes dedirtti
Hükümetin uyarısıyla halk marketleri boşalttı Ülke kıyamete hazırlanıyor Hükümetin uyarısıyla halk marketleri boşalttı! Ülke kıyamete hazırlanıyor
AVM’deki akılalmaz manzara polisi harekete geçirdi Çok sayıda gözaltı var AVM'deki akılalmaz manzara polisi harekete geçirdi! Çok sayıda gözaltı var
16:58
Bahçeli ve Dervişoğlu’nun Anıtkabir’de kol kola yürümesi İYİ Partili Usta’yı kızdırdı
Bahçeli ve Dervişoğlu'nun Anıtkabir'de kol kola yürümesi İYİ Partili Usta'yı kızdırdı
16:38
Kupada büyük sürpriz 3. Lig ekibi Süper Lig’den düşen takıma gol yağdırdı
Kupada büyük sürpriz! 3. Lig ekibi Süper Lig'den düşen takıma gol yağdırdı
16:21
Arda Güler’in beklediği haber sonunda geldi
Arda Güler'in beklediği haber sonunda geldi
16:20
Aliyev, Türkiye’ye gelmiyor İşte nedeni
Aliyev, Türkiye'ye gelmiyor! İşte nedeni
16:16
Görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tahliye edildi İşte ilk fotoğrafı
Görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tahliye edildi! İşte ilk fotoğrafı
15:46
Kapadokya’da peribacası çöktü: 2 ölü, 5 yaralı
Kapadokya'da peribacası çöktü: 2 ölü, 5 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 17:11:14. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail Seçim Komitesi, Likud'un sandık iddialarını dayanaksız buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android