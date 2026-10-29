İsrail Seçim Komitesi, Likud'un sandık iddialarını dayanaksız buldu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nin, İsrail vatandaşı Filistinlilerin yoğun yaşadığı bölgelerdeki sandık sonuçlarının iptali için Merkez Seçim Komitesi'ne başvurmaya hazırlandığı belirtildi.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinde kesinleşmemiş sonuçlara göre, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Yusuf Cabbarin liderliğindeki Ortak Liste ve Mansur Abbas'ın Birleşik Arap Listesi (Raam Partisi) toplamda 19 milletvekili elde ederek İsrail Meclisinde kilit konuma yerleşti.

Arap partilerinin bu denli yüksek sandalye sayısına ulaşmasının ardından 53 milletvekili çıkaran Binyamin Netanyahu'nun iktidar bloku ile 48 sandalyede kalan Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet blokunun tek başına hükümet kurma ihtimali bulunmuyor.

Yedioth Ahronoth gazetesine konuşan üst düzey Likud yetkilileri, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste ve Raam Partisine seçimlere müdahale amacıyla yurt dışından fon aktarıldığı iddiaları üzerine, şüpheli görülen bazı sandıklara ilişkin hukuki süreç başlatacaklarını belirtti.

Likud yetkilileri, Merkez Seçim Komitesine sunacakları materyallerin şüpheli gördükleri sandıklarda seçimlerin yenilenmesi için yeterli olacağına inanıyor.

Raam Partisi lideri Mansur Abbas "seçimlere müdahale amacıyla partisine yurt dışından fon aktarıldığı" iddialarını reddederek, "Raam'ın söz konusu meseleyle de benzer başka hiçbir konuyla da uzaktan yakından bir ilgisi yoktur." ifadelerini kullandı.

Seçim Komitesi, Likud'un iddialarının "dayanağı olmadığını" açıkladı

İsrail Merkez Seçim Komitesi, Likud Partisi'nin seçimlerin "Arap partileri tarafından çalındığı" yönündeki iddialarının dayanağı olmadığını duyurdu.

Komiteden yapılan açıklamada, "Bilgimiz dahilinde, seçim güvenliğinin sistemli bir şekilde ihlal edildiği iddialarının hiçbir dayanağı yoktur." ifadesine yer verildi.

Likud, seçimlerde usulsüzlük yapıldığını savunarak, Filistin asıllıların yoğun yaşadığı bölgelerdeki çok sayıda sandıkta oyların çalındığı iddiasına ilişkin polise, İsrail İç Güvenlik Teşkilatına (Şin Bet) ve Merkezi Seçim Komitesine yüzlerce ifade ve delil sunulduğu öne sürmüştü.

Merkez Seçim Komitesi Başkanı Noam Solberg'in Şin-Bet Direktörü David Zini'den söz konusu iddiaların araştırılmasını talep ettiği aktarılmıştı.

Filistinlilere yönelik sistematik baskı ve şiddet politikasının ardındaki isimlerin başında gelen aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ise Şin-Bet'ten Ortak Liste ve Raam Partisi liderlerinin gözaltına alınmasını istemişti.

İsrail polisi ise dün yazılı açıklamayla, Likud'un "Arap partilerinin seçimleri çaldığı" iddiasını destekleyen herhangi bir istihbarat verisinin bulunmadığını duyurmuştu.