İsrail seçimleri Gazze ateşkesini belirsizliğe itti, ilk yılda 1445 Filistinli öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail seçimleri Gazze ateşkesini belirsizliğe itti, ilk yılda 1445 Filistinli öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'de 27 Ekim'de planlanan seçimler ve iktidar-muhalefet rekabeti, Gazze ateşkesini belirsizliğe sürükledi. Uzmanlar seçim sonrası tabloyu 'kötü ile daha kötü' diye nitelerken, ateşkesin ilk yılında İsrail saldırılarında 1445 Filistinli öldü, 5 bin 72 Filistinli yaralandı.

HÜSEYİN EL-KABBANİ - İsrail'deki erken seçimler ve muhalefet ile iktidar koalisyonu arasındaki rekabetin Gazze'deki ateşkes anlaşmasını belirsiz bir kulvara ittiğini belirten uzmanlar, 27 Ekim'deki seçimler sonrasında şekillenecek siyasi tabloyu "kötü ile daha kötü arasında bir seçim" olarak nitelendiriyor.

Ateşkes anlaşmasının ilk yılı, İsrail'de 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimlerle aynı döneme denk gelirken, uzmanlar anlaşmanın geleceğine ilişkin muhtemel senaryoları AA'ya değerlendirdi.

Bu senaryolar arasında, 2022 sonundan bu yana görevde olan Binyamin Netanyahu hükümetinin ardından yeni hükümet kurma süreciyle meşgul olunacağı için ateşkes sürecinin ilerlemesi konusunda tıkanıklığın 2027'nin ilk aylarına kadar sürmesi yer alıyor.

Ayrıca kasım ayındaki Kongre ara seçimlerinin ardından ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Tel Aviv'in katı tutumunu defalarca vurgulayan arabulucuların baskısı altında, kilitlenmeyi kademeli olarak çözmesi için İsrail'e müdahale etme olasılığı değerlendiriliyor.

Önceki iki senaryonun sonuçları ne olursa olsun arabulucuların, Tel Aviv'in gerilimi tırmandırmasını ve şu anda yüzölçümünün yaklaşık yüzde 70'ini kontrol altında tuttuğu Gazze'yi tamamen işgal etmesini önleme çabaları devam ediyor.

Bu senaryolara göre arabulucular, ABD'deki seçimler tamamlanana, başta İran olmak üzere bölgedeki diğer gerilim dosyaları çözüme kavuşturulana ve İsrail hükümeti kurulana kadar insani yardımları artırmak için de çalışacak.

Sert kış koşulları Gazze'yi etkisi altına almaya başlarken, Filistin Sosyal Kalkınma Bakanlığı tarafından ağustos ortasında yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yüzde 90'ından fazlasının yıpranmış çadırlarda, sığınma merkezlerinde veya İsrail tarafından yıkılan evlerin enkazı arasında yaşadığına dikkat çekildi.

İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi'nin güneyinde yerinden edilen Filistinliler, 3 Ekim'de, kış gelmeden önce çadır, gıda ve tıbbi malzeme temin edilmesini talep ederek protesto gösterileri düzenledi.

Gazze Şeridi'nde yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk yılı, İsrail ordusunun ihlallerinin sürmesi ve ikinci aşamaya geçişin aksamasıyla geride kalırken, afete maruz kalan Filistin bölgesi insani durumun kötüleşmesine yol açmasından korkulan çetin kış şartlarına hazırlanıyor.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen İsrail ordusu bombardımanları sürdürerek, hayat kurtarıcı insani yardımların girişini kısıtlayarak ve ikinci aşamaya geçmeyi reddederek yükümlülüklerinden kaçınmaya devam ederken, Hamas ise esirleri serbest bırakarak ilk aşamadaki yükümlülüklerini yerine getirdi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail saldırılarında 1445 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 72 Filistinli yaralandı. İsrail, yaklaşık 2,15 milyonu yerinden edilmiş toplam 2,4 milyon Filistinlinin felaket koşullarında yaşadığı Gazze Şeridi'ne mutabık kalınan miktardaki insani yardımların girişini engellemeyi sürdürüyor.

Söz konusu anlaşma, İsrail'in ABD desteğiyle başlattığı, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 74 binden fazla kişinin ölümüne, 175 binden fazla kişinin yaralanmasına ve altyapının yüzde 90'ının tahrip olmasına yol açan saldırıların ardından yapıldı.

"Kötü ile daha kötü arasında seçim"

Tüm bu yaşananlara rağmen Filistin ve İsrail uzmanı akademisyen Tarık Fehmi, İsrail seçimlerinden sonra anlaşmanın bir ivme kazanacağını düşünmüyor.

AA muhabirine konuşan Fehmi, "(Kongre) ara seçimlerinden sonra ABD'nin müdahil olması ve özel temsilciler Steve Witkoff ile Jared Kushner'ın gönderilmesi senaryosu ortaya çıkmadığı sürece bu durum değişmez. İsrail hükümetinin kurulmasını bekleme senaryosu içinde kalacağız ve bu da en az 3 ay sürecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümet kurmayı sağlayacak bir çoğunluk bulunmaksızın, kamuoyu yoklamaları bugüne kadar Yahudi muhalefet bloğunun, Gazze'de savaş suçları işlediği suçlamasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama emri çıkarılan Netanyahu'nun liderliğindeki kampın önünde olduğunu gösteriyor.

Fehmi şunları kaydetti:

"İsrail seçimlerinin, ister Netanyahu ister onun alternatifi (Yashar Partisi lideri ve eski Genelkurmay Başkanı) Gadi Eisenkot olsun, 'kötü ile daha kötü' arasında geçeceğini anlamamız gerekiyor. Dolayısıyla, taraflardan herhangi birinin tek başına veya ittifak halinde hükümet kurmayı başaramaması durumunda 3 ay veya daha fazla bir erteleme göreceğiz. Herkesi kapsayan bir ulusal birlik hükümetiyle karşı karşıya kalacağız ki bu da bir felç hükümetidir ve anlaşmanın seyri için de en kötüsü olacaktır."

Fehmi'ye göre üçüncü senaryo, Mısır, Türkiye ve Katar gibi arabulucu ülkelerin, İsrail'in iç siyasetindeki gelişmelere göre hareket ederek çabalarını sürdürmesini içeriyor.

Fehmi değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Arabulucular, ABD'nin Gazze konusunu nihai bir çözüme kavuşturmadan geçiştireceğini; asıl önceliğini ise İran ile Rusya-Ukrayna savaşına vereceğini göreceklerdir."

Seçim atmosferinin kızışması Filistinlilerin aleyhinde

Mısır Dış İlişkiler Konseyi üyesi ve İsrail uzmanı akademisyen Ahmed Fuad Enver ise İsrail'de seçim atmosferinin kızıştığını, bunun Filistinlilerin aleyhine olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Enver, şu an ortamın sıcak olduğunu ancak seçimden sonra hükümetin kurulması akabinde atmosferin yumuşayabileceğini öngördü.

Bu seçimlerin ardından somut bir yumuşamanın iki senaryodan biriyle gerçekleşebileceğini öngören Enver, bunların Netanyahu'nun Gadi Eisenkot karşısında seçimi kaybetmesi veya Netanyahu'nun aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in de aralarında bulunduğu sağcı müttefiklerinden vazgeçmek zorunda kalacağı bir ulusal birlik hükümetinin kurulması olduğunu belirtti.

ABD yönetiminin kasım ayındaki seçimler öncesinde bölgede tansiyonu düşürmeye çalışmasının ortamı yumuşatmaya yönelik veriler olduğunu kaydeden Enver, buna karşılık Netanyahu'nun seçimlerdeki konumunu güçlendirmek amacıyla gerilimi tırmandırmaya çalıştığını da ekledi.

Bu kapsamda Trump'ın geçen eylül ayında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun 81. oturum toplantıları marjında New York'u ziyaret eden Netanyahu ile görüşmediğini hatırlatan Enver, "ABD'deki ara seçimlerden sonra İsrail'in aşırılıklarını dizginlemek amacıyla uluslararası toplumun ve ABD'nin koordineli baskı ve değerlendirmelerinin artması bekleniyor." dedi.

Arabulucuların çabalarının sonlanmayacağını öngören Enver, Gazze'de durumun kontrolden çıkmasını önlemek için önceliğin ABD tarafından yapılacak baskılara odaklanacağını belirtti.

Enver, özellikle İsrail'in zorla yerinden etme ve Gazze'yi tamamen işgal etme planlarını açıkça ve tekrar tekrar gündeme getirmesi nedeniyle farklı senaryoların hala masada olduğunu ifade etti.

Köklü bir değişim yaşanmayacak

İsrail uzmanı Filistinli Nizar Nezzal, "Gazze ateşkes anlaşmasının, ABD'nin Filistinlileri aldatmasının ve İsrail'in kasıtlı ve sürekli uzlaşmaz tutumunun" bedelini ödediğini söyledi.

Nezzal, "İsrail'deki seçimlerin ardından siyasi aktörlerin değişmesi, Gazze meselesinde güvenlik ve insani boyutlardan yaklaşım biçimini yeniden şekillendirebilir ancak köklü bir değişim yaşanmaz." yorumunu yaptı.

Yeni kurulacak İsrail hükümetinin hemen değişim yaratmasını beklemediğini söyleyen Nezzal, hükümetin öncelikle kendi pozisyonunu netleştirmek için çalışacağını dile getirdi.

Yeni İsrail hükümetinin mali ve siyasi açıdan çalışmalar yapması gerektiğini kaydeden Nezzal, bu nedenle hükümetin atacağı somut adımların veya yeni stratejik politikalarının etkisinin ancak birkaç ay sonra belirginleşebileceğini ifade etti.

Öte yandan mevcut siyasetçilerin iktidarda kalmasının durumu daha da kötüleştireceği uyarısında bulunan Nezzal, bunların temel hedefinin Gazze'deki Filistinlileri yerinden etmek olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA
PolitikaİsrailGüncelGazzeDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kimse ne olduğunu anlayamadı Galatasaray’dan bir garip paylaşım Kimse ne olduğunu anlayamadı! Galatasaray'dan bir garip paylaşım
Azerbaycan’da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor Azerbaycan'da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor
Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Özgür Özel, Bakan Göktaş’la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı Özgür Özel, Bakan Göktaş'la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı
Yeni evli kadını dumura uğratan teklif: Kocan evdeyse bana yolla Yeni evli kadını dumura uğratan teklif: Kocan evdeyse bana yolla
Ukrayna’da kan donduran görüntü 74 yaşındaki kadını yere savurdu Ukrayna'da kan donduran görüntü! 74 yaşındaki kadını yere savurdu
Mustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyim Mustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyim
Mehmet Akif Ersoy hakim karşısına çıktı: Dışarı çıkamayacağıma bile emin olabilirsiniz Mehmet Akif Ersoy hakim karşısına çıktı: Dışarı çıkamayacağıma bile emin olabilirsiniz
Ülkenin 54 yıllık ünlü cips markası iflas etti Ülkenin 54 yıllık ünlü cips markası iflas etti
Azerbaycan’ı karıştıran başörtüsü yasağı Öğrenciler sessiz kalmadı Azerbaycan'ı karıştıran başörtüsü yasağı! Öğrenciler sessiz kalmadı
Şarkıcı Atilla Taş’ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi
7 kilo altın ve 35 bin euro çaldılar Bir de böyle poz verdiler 7 kilo altın ve 35 bin euro çaldılar! Bir de böyle poz verdiler
Ukraynalı genç kızın “Sıradan bir gün“ notuyla paylaştığı videoya bakın Ukraynalı genç kızın "Sıradan bir gün" notuyla paylaştığı videoya bakın
Süper Lig’de sürpriz imza Alman teknik adam göreve geldi Süper Lig'de sürpriz imza! Alman teknik adam göreve geldi
Cenazede dikkat çeken detay Sedat Peker de Atilla Taş’ın acısını paylaştı Cenazede dikkat çeken detay! Sedat Peker de Atilla Taş'ın acısını paylaştı
Galatasaray’ın “Sinan sen ne yaptın“ paylaşımının sırrı çözüldü Galatasaray'ın "Sinan sen ne yaptın" paylaşımının sırrı çözüldü!
Şarkıcı Güllü’nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Şarkıcı Güllü'nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Barış Alper Yılmaz’ın kabus sezonu geri döndü Barış Alper Yılmaz'ın kabus sezonu geri döndü
Bakan Göktaş’a yönelik iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı: Ellerine ne tutuşturulsa saldırıyorlar Bakan Göktaş'a yönelik iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Ellerine ne tutuşturulsa saldırıyorlar
İsmail Kartal’dan Skriniar için sürpriz karar İsmail Kartal'dan Skriniar için sürpriz karar
9 maddelik fon yasası teklifi Meclis’te 9 maddelik fon yasası teklifi Meclis'te
16:15
9 maddelik fon yasası teklifi Meclis’te
9 maddelik fon yasası teklifi Meclis'te
16:00
Bakan Göktaş’a yönelik iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı: Ellerine ne tutuşturulsa saldırıyorlar
Bakan Göktaş'a yönelik iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Ellerine ne tutuşturulsa saldırıyorlar
15:55
Jose Mourinho: Arda Güler sakattı, izin verdim
Jose Mourinho: Arda Güler sakattı, izin verdim
15:29
Şarkıcı Güllü’nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Şarkıcı Güllü'nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
15:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren hattını açtı: Halkalı-Kapıkule 1,5 saate düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren hattını açtı: Halkalı-Kapıkule 1,5 saate düşecek
15:24
Galatasaray’ın “Sinan sen ne yaptın“ paylaşımının sırrı çözüldü
Galatasaray'ın "Sinan sen ne yaptın" paylaşımının sırrı çözüldü!
14:53
Galatasaray’a müjdeli haber Barcelona’nın yıldızı sakatlandı
Galatasaray'a müjdeli haber! Barcelona'nın yıldızı sakatlandı
14:39
Şarkıcı Atilla Taş’ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi
Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi
14:35
Suudi Arabistan, Babulmendeb’in Husilerden temizlendiğini açıkladı
Suudi Arabistan, Babulmendeb'in Husilerden temizlendiğini açıkladı
14:04
Kritik toplantı öncesi Hacıosmanoğlu’nun keyfi yerinde Çocuklarla fotoğraf çektirdi
Kritik toplantı öncesi Hacıosmanoğlu'nun keyfi yerinde! Çocuklarla fotoğraf çektirdi
13:48
Mehmet Akif Ersoy hakim karşısına çıktı: Dışarı çıkamayacağıma bile emin olabilirsiniz
Mehmet Akif Ersoy hakim karşısına çıktı: Dışarı çıkamayacağıma bile emin olabilirsiniz
13:02
Viral fotoğrafıyla gündeme gelen Meryem Cabbaroğlu, A Milli Takım hedefini anlattı
Viral fotoğrafıyla gündeme gelen Meryem Cabbaroğlu, A Milli Takım hedefini anlattı
12:38
Tepki çeken “Hayırlı olsun“ ziyareti Yorum bombardımanına tutulunca paylaşımı sildi
Tepki çeken "Hayırlı olsun" ziyareti! Yorum bombardımanına tutulunca paylaşımı sildi
12:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dünyaya sert mesaj: Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama sırtını dönmez
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya sert mesaj: Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama sırtını dönmez
11:19
Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım
Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım
11:19
Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan’da yakalandı Türkiye harekete geçti
Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı! Türkiye harekete geçti
10:51
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
10:26
Aydın’da kahreden olay Çocuğunun telefonuyla eve koştu, banyoya girince yıkıldı
Aydın'da kahreden olay! Çocuğunun telefonuyla eve koştu, banyoya girince yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 16:22:43. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail seçimleri Gazze ateşkesini belirsizliğe itti, ilk yılda 1445 Filistinli öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei