İsrail Seçimlerine İran Müdahalesi İddiası

İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü David Zini, İran ve bazı yabancı ülkelerin 27 Ekim'de yapılması planlanan İsrail Meclisi (Knesset) seçimlerine müdahale etmeye çalıştığını öne sürdü.

İsrail'de yayın yapan Kanal 13'ün haberine göre Zini, üst düzey İsrailli yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmelerde İran ve bazı ülkelerin seçimlere müdahale girişimleri konusunda uyarıda bulundu.

Habere göre Zini, ülkelerin isimlerini vermezken görüşmelere katılan kaynaklar, Şin-Bet Başkanı'nın söz konusu tehdit konusunda "son derece endişeli" göründüğünü aktardı.

Zini görüşmede ayrıca Şin-Bet'in İran ve diğer yabancı ülkelerin seçim sürecine müdahale girişimlerine karşı koymak için önemli miktarda kaynak ayırdığını belirtti.

Direktör Zini, seçimleri, "büyük çaplı saldırı tehdidinin ardından Şin-Bet'in şu anda en fazla önem verdiği ikinci konu" olarak niteledi.

İsrailli yetkili, Şin-Bet'in "seçimleri sekteye uğratmaya yönelik her türlü girişimi engellemek için gerekeni yapacağını" söyledi.

İsrail'de genel seçimlerin ekim ayının sonunda yapılması planlanırken, son kamuoyu yoklamalarında Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi'nin oylarında düşüş yaşandığı, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi'nin ise destek kazandığı belirtiliyor.