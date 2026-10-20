İsrail, Şeyh İkrime Sabri'nin Mescid-i Aksa giriş yasağını 6 ay daha uzattı - Son Dakika
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İsrail, Şeyh İkrime Sabri'nin Mescid-i Aksa giriş yasağını 6 ay daha uzattı

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İsrail, Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslami Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri'nin Mescid-i Aksa'ya giriş yasağını 6 ay daha uzattı. İsrail polisi, avukatına bu ay sona erecek yasağın 19 Nisan'a kadar süreceğini bildirdi.

İsrail, Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslami Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri'nin Mescid-i Aksa'ya giriş yasağını 6 ay daha uzattı.

İsrail polisi, Ağustos 2024'ten bu yana İkrime Sabri'ye getirdiği yasağı yineledi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail polisi, Şeyh İkrime Sabri'nin avukatına, kendisi hakkında verilen 6 ay süreyle Mescid-i Aksa'ya giriş yasağının uzatıldığını iletti.

Daha önce hakkında çıkarılan Aksa'ya giriş yasağı bu ay sona erecek olan Sabri'nin 19 Nisan'a kadar girişinin tekrar yasaklandığı aktarıldı.

İsrail makamları, son yıllarda Şeyh İkrime Sabri'yi birçok kez gözaltına almış, soruşturmaya tabi tutmuş, Mescid-i Aksa'ya girişine engel getirmiş ve yurt dışına çıkış yasağı koymuştu.

Kaynak: AA
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