İsrail, Şifa Hastanesi çevresindeki evleri hedef aldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika
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İsrail, Şifa Hastanesi çevresindeki evleri hedef aldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesi çevresindeki evlere düzenlediği saldırı sonucunda çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. İsrail tankları ve insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırıda, Rimal mahallesindeki Filistinlilere ait evler hedef alındı. Ayrıca Gazze'nin farklı bölgelerinden yerlerinden edilmiş Filistinli ailelerin kaldığı Emel Yetim Enstitüsü yakınlarındaki evler de bombalandı. Ambulanslar ve sivil savunma araçları bölgeye giremediği için yaralılara yardım edilemiyor. Şifa Hastanesi çevresindeki Filistinliler ise dört gündür kuşatma altında, su ve yiyecek sıkıntısı yaşıyor.

21.03.2024 18:33  Güncelleme: 18:36
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İsrail ordusunun, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi çevresinde yer alan evleri hedef alması sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail tankları, Gazze kentinde yer alan Şifa Hastanesi çevresindeki Rimal mahallesinde Filistinlilere ait evleri vurdu.

Saldırıda çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi ve yaralandı.

Binaların çatılarına yerleşen İsrail askerleri "quadcopter" tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) evleri hedef aldı.

İsrail ayrıca Rimal mahallesinde Gazze'nin farklı bölgelerinden yerlerinden edilmiş onlarca Filistinli ailenin kaldığı Emel Yetim Enstitüsü yakınlarındaki evleri de bombaladı.

Öte yandan ambulanslar ve sivil savunma araçları, İsrail askerleri tarafından hedef alındıkları için bölgeye giremiyor.

Ayrıca Şifa Hastanesi çevresindeki Filistinliler de İsrail tarafından dört gündür kuşatma altına tutuluyor, evlerinden çıkamıyor, su ve yiyecek sıkıntısı yaşıyor.

Daha önce de birçok kez İsrail ordusunun baskınına uğrayan Şifa Hastanesi çevresinde İsrail ordusunun yoğun saldırıları 4 gündür devam ediyor.

İsrail ordusu, 18 Mart'ta Şifa Hastanesi'ne baskın düzenlemiş ve yerinden edilmiş Filistinlilerin de sığındığı yerleşkeyi kuşatmıştı.

Filistin basını, İsrail ordusunun bu sabah Şifa Hastanesi'nde bir binayı patlayıcılarla havaya uçurduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Şifa Hastanesi çevresindeki evleri hedef aldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika

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