İsrail Silvan'da Filistinli Evlerini Yıkıyor

25.05.2026 11:55
İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde Filistinlilere ait evleri yıktı.

İsrail askerleri işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde Filistinlilere ait bir ev ile kulübeyi yıktı.

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerçekleştirdiği ev ve dükkan yıkımlarıyla Filistinlileri zorla yerinden etme ve bölgeyi Yahudileştirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail askerleri, Silvan'ın Bostan Mahallesi'ne baskın düzenledi.

Fauid Avad isimli Filistinlinin 2 katlı evi ve Ruveydi ailesine ait bir kulübe, buldozerlerle yıkıldı.

Ayrıca İsrail güçlerinin bölgede Filistinlilere ait arazileri talan ettiği ve bazı yapıların duvarlarını yıkarak zarar verdiği aktarıldı.

Filistinlilerin yerinden edilmesi hız kazandı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan ve Müslümanların kutsal mabedi Mescid-i Aksa'nın hemen yanı başındaki Silvan beldesi, İsrail'in bölgede yaşayan Filistinlileri çeşitli yöntemlere başvurarak zorla yerinden etmesi nedeniyle adeta topyekün sürgününü bekliyor.

İsrail, Silvan beldesini oluşturan Vadi Hilve, Bostan ve Batn el-Hava mahallelerinde, farklı yöntemler kullanarak Filistinlilerin evlerini elinden alıyor ve bölgeyi Yahudileştirmeye yönelik adımlar atıyor.

Arkeolojik kazı bahanesiyle Filistinlilere ait mülklerin devletleştirildiği Vadi Hilve, "Kralın Bahçesi" adı verilen bir parkın yapılacağı proje kapsamında evlerin yıkıldığı Bostan ve daha önce Yahudi mülkü olduğu gerekçesiyle Filistinlilerin evlerinin mahkeme kararlarıyla elinden alınarak Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilere devredildiği Batn el-Hava'da, bugüne kadar yüzlerce kişi yerinden edildi.

Elad ve Ateret Cohanim başta olmak üzere, fanatik Yahudi örgütler, Filistinlilerin evlerinin ve arazilerinin ellerinden alınıp bölgenin ideolojik amaçlar doğrultusunda demografik olarak dönüştürülmesi için yürüttükleri çalışmalara son 2 yılda hız verdi.

Kaynak: AA

