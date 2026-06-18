İsrail Silvan'daki Kilise Mülküne Baskın Düzenledi - Son Dakika
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İsrail Silvan'daki Kilise Mülküne Baskın Düzenledi

18.06.2026 20:24
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İsrail güçleri, Doğu Kudüs'teki Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne ait mülke baskın yaparak gasbetti.

İsrail yönetiminin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne ait mülke baskın düzenleyerek gasbettiği belirtildi.

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin, 15 Haziran'da Silvan'daki kilise mülküne baskın düzenlediği kaydedildi.

Açıklamada, baskın sırasında patrikhane temsilcisinin zorla uzaklaştırıldığı, ekipmanlarına el konulduğu, ağaçların söküldüğü ve mülkün çit ile çevrilip kapatılarak gasbedildiği bildirildi.

Eski Aziz Onuphrius Manastırı'na bitişik resmi olarak adına kayıtlı parselin tarihi, arkeolojik ve dini değere sahip olduğuna değinilen açıklamada, mülkün "arkeolojik öneme sahip devlet arazisinin geri alınması" iddiasıyla gasbedilmesinden duyulan rahatsızlık aktarıldı.

Hristiyan mirası ve dini öneme sahip özel mülkün ele geçirilmesinin, Kudüs'teki kilise hakları için tehlikeli bir emsal teşkil ettiğine işaret edilen açıklamada, Silvan'daki olayların Kudüs'teki Hristiyan varlığını zayıflatmayı amaçlayan ve giderek artan saldırıların bir parçası olduğu vurgulandı.

Açıklamada, İsrail'in Hristiyanlara ve kiliselere yönelik saldırılarının arttığına dikkat çekilerek, 2024 yılında, Hristiyan din adamlarına, rahibelere, ibadet edenlere ve kilise cemaatlerine karşı 111 İsrail saldırısı veya şiddet eyleminin gerçekleştiği, bunların 35'inin kiliseleri, manastırları ve dini sembolleri hedef aldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Rum Ortodoks Patrikhanesi, İnsan Hakları, Doğu Kudüs, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Silvan'daki Kilise Mülküne Baskın Düzenledi - Son Dakika

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