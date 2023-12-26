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İsrail Stratejik İşler Bakanı Washington'da ABD yetkilileriyle görüşecek - Son Dakika
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İsrail Stratejik İşler Bakanı Washington'da ABD yetkilileriyle görüşecek

İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir araya gelecek. Görüşmede Gazze'deki durum ve Hamas tarafından tutulan esirlerin serbest bırakılması ele alınacak.

İsrail Stratejik İşler Bakanı Washington\'da ABD yetkilileriyle görüşecek
26.12.2023 - 21:53,
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NEW İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'la bir araya geleceği bildirildi.

Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, konuya ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

Dermer'in yüz yüze istişareler yürüteceğini, Washington'da Blinken ve Sullivan'la görüşeceğini ifade eden Watson, tarafların Gazze'deki durum ve Hamas tarafından tutulan esirlerin serbest bırakılmasını görüşeceğini kaydetti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 500'ü çocuk, 6 bin 300'ü kadın olmak üzere, 20 bin 915 Filistinli öldürüldü, 54 bin 918 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 161'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 495 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 303 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 127 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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