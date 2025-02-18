İsrail Suriye'de 7 Askeri Üs Kurdu - Son Dakika
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İsrail Suriye'de 7 Askeri Üs Kurdu

İsrail ordusu, Suriye'de işgal ettiği alanlarda 7 askeri üs inşa etti. Uzun süreli işgal planları var.

18.02.2025 18:19
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İsrail ordusunun 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından işgal ettiği Suriye topraklarına 7 ayrı askeri üs inşa ettiği belirlendi.

ABD merkezli Planet Labs PBC şirketinin sağladığı ve Haaretz gazetesince yayınlanan uydu fotoğraflarında İsrail ordusunun Suriye'de işgal ettiği bölgelere askeri üs inşa etmeye devam ettiği ortaya çıktı.

İsrail ordusunun Suriye'de başta Şeyh (Hermon) Dağı başta olmak üzere işgal ettiği bölgelerde en az 7 askeri üs kurduğu belirtildi.

Haberde, İsrail ordusunun Suriye'de işgal ettiği bölgelerde uzun süre kalmak için Aralık 2024'te çalışmalara başlandığı ve bu işgalin ne zaman sonlanacağının ise belirsiz olduğuna işaret edildi.

İsrail'in Suriye'ye saldırıları ve işgali

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yılık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye'ye saldırıları arttı.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Suriye'de 7 Askeri Üs Kurdu - Son Dakika

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