İsrail, Suriye'de Dürzilere Müdahale Ediyor - Son Dakika
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İsrail, Suriye'de Dürzilere Müdahale Ediyor

15.07.2025 18:46
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İsrail ordusu, Golan'daki Dürzilerin Suriye'ye geçişine müdahale etti, çatışmalar devam ediyor.

İsrail ordusu, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde Dürzilerin çoğunlukta yaşadığı Mecdel Şems beldesinden bir grubun çitleri aşarak Suriye topraklarında ilerlediğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin, Suriye topraklarına kaçak giren onlarca sivili geri getirmek için harekete geçtiği belirtildi.

İsrail basını, olayın bölgedeki Dürzilerin Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentinde soydaşlarının merkezde yer aldığı gelişmeleri protesto ederken gerçekleştiğini aktardı.

Dürzilerin yoğunlukta yaşadığı Mecdel Şems bölgesinde Suriye'nin Süveyda bölgesindeki olaylar protesto ediliyordu.

İsrail ordusu, Süveyda kentinde çıkan olaylar sonrası "Dürzileri korumak" bahanesiyle iki gündür Suriye'nin güneyine saldırılar düzenliyor.

Süveyda olayları

Süveyda'da iki gün önce Dürzi grupların Bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

Taraflar karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoyarken çatışmalar şiddetlenmiş, en az 30 kişi ölmüş, 100 kişi yaralanmıştı.

Bunun üzerine çatışmaları durdurmak amacıyla Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına bağlı birlikler bölgeye çok sayıda asker ve askeri takviye sevk etmişti.

Savunma ve İçişleri Bakanlığına ait konvoylara düzenlenen saldırılarda 18 asker hayatını kaybetmiş, 9 asker rehin alınmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye'nin güneyine yönelik saldırılarını "Dürzilere zarar verilmesine izin vermeyeceğiz, İsrail kenarda durmayacak." sözleriyle savunmuştu.

Bu açıklamanın ardından İsrail, Süveyda ili çevresinde konuşlanan Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına ait birliklerin konvoylarının yakınlarına toplam beş hava saldırısı düzenlemişti.

Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Merhef Ebu Kasra, bugün yaptığı açıklamada Süveyda'da ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Süveyda, Güncel, Suriye, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Suriye'de Dürzilere Müdahale Ediyor - Son Dakika

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