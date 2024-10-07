İsrail, Suriye\'de İran\'a ait fabrikayı vurdu

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ŞAM, 7 Ekim (Xinhua) -- İsrail, Suriye'nin orta kesimindeki Humus vilayetinde İran'a ait bir otomobil fabrikasını üç füzeyle vurdu.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği bilgilere göre Pazar günü Humus'un güney kırsalında Hasya Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaya yönelik hava saldırıları hasara ve yoğun dumana neden oldu.

Açıklamada boş olan fabrikaya yönelik saldırının nedeninin anlaşılmadığı belirtildi. Henüz resmi bir doğrulama yapılmamasına karşın Suriye devlet televizyonu, Hasya'daki fabrikalardan birinden patlama sesi duyulduğunu belirterek olayın nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Suriye'ye sık sık hava saldırıları düzenleyen İsrail, İran'la ve Lübnan'da Hizbullah'la bağlantılı olduğunu iddia ettiği mevzileri hedef alıyor. Son saldırı, İsrail'in İran ve Hizbullah'la olan bölgesel çatışması çerçevesinde son bir haftada Suriye'deki hava saldırılarını artırmasıyla gerginliğin tırmandığı bir ortamda gerçekleşti.