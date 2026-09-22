İsrail Suriye'nin güneyinde 12 bin dönüm arazi işgal etti, 50'den çok kişiyi alıkoydu

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde Birleşmiş Milletler Golan Ateşkes Gözlem Gücü (UNDOF) varlığına rağmen ihlallerine devam ediyor.

Esed rejiminin Aralık 2024'te devrilmesinin ardından İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde 50'den fazla kişiyi alıkoyarken yaklaşık 12 bin dönümlük araziyi de işgal etti.

İsrail güçleri, UNDOF'un bölgedeki varlığına, sivilleri korumak ve durumu gözlemlemek amacıyla yürüttüğü devriyelere rağmen baskın ve saldırılarını sürdürüyor.

Eylül ayının başından bu yana İsrail ordusu, Dera, Kuneytra ve Şam kırsalında geniş bir hattı hedef alarak kara ihlallerini tırmandırdı.

Bu ay düzenlediği saldırılarda İsrail güçleri, sivillerin yaşadığı yerleşim yerlerinin çevresini ve tarım arazilerini top mermileri ve ağır makineli tüfek ateşiyle hedef aldı.

İsrail ordusu, Dera'nın batı kırsalındaki Abidin ve Rakkad vadileri ile Yermuk Havzası'ndaki Cümle ve Abidin köyleri sınırına çok sayıda top mermisiyle saldırı gerçekleştirdi.

Kuneytra kırsalındaki Bi'r Acem, Er-Rafid, Hamidiye ve El-Meşaala köyleri çevresindeki sivil yerleşim alanları ile tarım arazileri de yoğun topçu ateşine tutuldu. Saldırılarda çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.

Ayrıca İsrail ordusu, başkent Şam'ın güneyinde yer alan Beytcin köyü ile Harbun ve Batalverde tepelerine de şiddetli topçu saldırıları gerçekleştirdi.

Saldırıların yanı sıra Suriye topraklarına baskın da düzenleyen İsrail askerleri, bölgedeki sivil halkı ve çobanları hedef aldı.

İsrail ordusu, bu ay içinde düzenlediği baskınlarda 3 Suriyeli sivili alıkoydu.

Esed??????? rejiminin 2024 sonlarında devrilmesinin ardından İsrail, 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın çöktüğünü ilan ederek Suriye tarafındaki tampon bölgeyi ve Şeyh Dağı'nın (Cebel eş-Şeyh) Suriye kesimi dahil stratejik noktaları işgal etmişti.